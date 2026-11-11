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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 00.10 WIB

Kyuhyun Super Junior Rilis Teaser MV Promise, Siap Comeback dengan EP CONTINUE

Kyuhyun (x @npomvtt) - Image

Kyuhyun (x @npomvtt)

JawaPos.com - Kyuhyun Super Junior mulai bangkitkan antusiasme penggemar jelang comeback solonya melalui perilisan teaser video musik Promise. Lagu tersebut menjadi trek utama dalam EP terbarunya bertajuk CONTINUE yang dijadwalkan meluncur pada 11 November 2026.

Dalam cuplikan singkat itu, Kyuhyun memperlihatkan sisi emosionalnya melalui suasana tenang sebelum naik ke atas panggung.

Teaser yang dirilis pada 9 November melalui kanal YouTube resminya menampilkan Kyuhyun berada di belakang panggung. Ia terlihat mengulang lirik lagu sambil tenggelam dalam pikirannya sebelum akhirnya bersiap tampil.

Adegan tersebut menggambarkan proses persiapan seorang penyanyi sekaligus menghadirkan kesan personal tentang kesungguhan Kyuhyun dalam memberikan penampilan terbaik.

Mengutip laporan allkpop, Promise merupakan ballad yang menyampaikan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah lama berada di sisi Kyuhyun. Lagu ini juga membawa pesan tentang keinginan untuk terus bersama, apa pun keadaan yang akan dihadapi.

Potongan lirik yang diperlihatkan dalam teaser menonjolkan makna kebersamaan dan kesetiaan ketika seseorang melewati masa-masa sulit.

EP CONTINUE akan memuat lima lagu dengan warna musik yang beragam. Selain Promise, terdapat An Endless Season, FILAMENT, I Thought I Was Okay, dan Sailboat.

Kyuhyun mengeksplorasi sejumlah genre, mulai dari ballad emosional, pop rock, vintage city pop, hingga lagu bertempo sedang yang membawa nuansa penuh harapan.

Judul CONTINUE mencerminkan tekad Kyuhyun untuk terus mengembangkan perjalanan musikalnya dan membagikan karya kepada penggemar.

Album ini sekaligus memperlihatkan keinginannya mempertahankan identitas musik yang telah dibangun selama berkarier, sembari mencoba menghadirkan warna baru melalui berbagai genre.

Setelah EP tersebut dirilis pada 11 November, Kyuhyun akan melanjutkan aktivitasnya melalui tur Asia berjudul KYUHYUN ASIA TOUR 'CONTINUE'.

Konser pembuka dijadwalkan berlangsung di Jangchung Arena, Seoul, pada 18–20 Desember 2026. Tur ini akan berlanjut ke sejumlah kota di Asia, dengan Kaohsiung sebagai salah satu pemberhentian yang telah diumumkan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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