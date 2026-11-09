Demi Bertemu ELF, Yesung Nekat Tampil di Kuala Lumpur Meski Dokter Tak Sarankan Terbang

Yesung (x @keirawu98)
JawaPos.com - Yesung jadi perhatian penggemar setelah mengungkapkan kondisi kesehatannya menjelang konser solo di Kuala Lumpur, Malaysia.
Yesung tengah mengalami masalah pada punggung yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Meski menghadapi kendala kesehatan, ia tetap berharap bisa bertemu dan bernyanyi di hadapan penggemar yang telah lama menantikan penampilannya.
Pada 6 November 2026, Yesung menyampaikan pesan emosional melalui media sosial. Ia mengaku mengalami pergulatan batin ketika harus memutuskan apakah tetap berangkat atau membatalkan konser.
Salah satu hal yang terus dipikirkannya adalah penggemar yang sudah memesan tiket pesawat dan hotel demi menyaksikan penampilannya. Mengutip laporan Allkpop, Yesung bahkan menyampaikan kesediaannya untuk tetap tampil meskipun harus menggunakan kursi roda.
Yesung juga menyadari bahwa kondisi tubuhnya mungkin tidak memungkinkan untuk memberikan penampilan sempurna seperti biasanya. Namun, ia tetap ingin menyanyikan lagu-lagunya secara langsung untuk para penggemar.
Baginya, kesempatan bertemu ELF yang telah menunjukkan kesabaran dan dukungan selama ini memiliki arti besar. Ia pun berharap dapat menemukan cara agar perjalanan ke Malaysia tetap berlangsung dengan aman.
Kekhawatiran muncul karena tim medis disebut telah menyarankan Yesung untuk tidak melakukan perjalanan menggunakan pesawat.
Ia mengatakan akan terus berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mempertimbangkan langkah yang paling aman. Meski demikian, sejumlah laporan pada 6 November menyebutkan Yesung akhirnya tetap berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kursi roda saat berada di bandara.
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Jawa Pos
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