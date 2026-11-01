Bertajuk CONTINUE, Kyuhyun Umumkan Tanggal dan Kota untuk Tur Asia

JawaPos.com – Debut sebagai anggota boygrup Korea Super Junior, Kyuhyun akan mengadakan tur solo di Asia loh.

Dilansir dari Soompi, Minggu (1/11), bertajuk CONTINUE, agensi Kyuhyun, Antenna, secara resmi mengumumkan tanggal dan kota untuk tur Asia-nya

Rencananya, ia akan memulai tur ini dengan tiga konser di Seoul dari tanggal 18 hingga 20 Desember.

Telah dinanti penggemar, ia juga melanjutkan perjalanan ke Bangkok 09 Januari 2027, Hong Kong pada 13-14 di bulan Februari.

Makin menarik penggemar, ia mengunjungi Tokyo di 21 Februari, Taipei pada 27-28 di bulan yang sama.

Penggemar yang berada di Kobe, dan Kaohsiung juga akan dapat menyaksikan penampilan spekatkuler dari Kyuhyun

Poster tur tersebut juga mencantumkan keterangan “…dan banyak lagi,” yang mengisyaratkan bahwa lokasi tambahan akan diumumkan di kemudian hari.

Cho Kyu-hyun, yang biasa dipanggil Kyuhyun, dikenal sebagai penyanyi, aktor teater musikal, dan pembawa acara televisi asal Korea Selatan.

Penuh pesona, ia memulai debutnya sebagai anggota baru boy group Super Junior (dan kemudian sub-grupnya Super Junior-K.R.Y. dan Super Junior-M.