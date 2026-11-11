Setelah 14 Tahun Debut EXO, Kai dan Sehun Akhirnya Punya Unit Duo Sendiri

JawaPos.com - Kai dan Sehun buka babak baru dalam perjalanan karier mereka melalui unit duo bernama EXO-KASE. Keduanya resmi memperkenalkan proyek tersebut lewat teaser perdana bertajuk Waking Up The City.

Kehadiran unit baru ini langsung menarik perhatian penggemar yang telah lama menantikan kolaborasi resmi keduanya dalam sebuah proyek musik khusus.

Mengutip laporan Soompi, teaser EXO-KASE diperkenalkan pada 10 November. Dalam pengumuman tersebut, Kai dan Sehun tampil sebagai dua anggota unit yang akan merilis mini album pertama berjudul Waking Up The City. Album debut mereka dijadwalkan meluncur pada 1 Desember 2026.

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Pemilihan Kai dan Sehun sebagai pasangan duo bukan tanpa alasan. Keduanya sama-sama lahir pada 1994 dan dikenal penggemar dengan sebutan "94z".

Sejak awal perjalanan EXO, mereka kerap memperlihatkan kedekatan serta chemistry yang kuat, baik dalam konten grup maupun berbagai kesempatan di luar aktivitas musik.

Sebelum pengumuman debut ini, Sehun pernah menjadi bintang tamu spesial dalam konser encore solo Kai pada September 2025.

Keduanya juga sempat tampil bersama dalam program web Jeongwating serta dijadwalkan menjadi rekan perjalanan dalam acara hiburan ENA, World Dice Tour 4. Momen-momen tersebut semakin meningkatkan antusiasme penggemar terhadap kemungkinan kolaborasi resmi mereka.

Bagi Kai, EXO-KASE menjadi aktivitas unit resmi pertamanya sejak debut bersama EXO. Sementara itu, Sehun sebelumnya telah memiliki pengalaman sebagai bagian dari EXO-SC bersama Chanyeol.

Dengan latar belakang musikal yang berbeda, proyek baru ini membuka kesempatan bagi keduanya untuk memperlihatkan warna dan karakter musik yang lebih personal.