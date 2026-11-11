EXO-CBX Disebut Jadi Penjamin Utang INB100 untuk Dana Investasi

JawaPos.com - Perselisihan EXO-CBX dan agensi INB100 kembali jadi sorotan setelah muncul laporan bahwa Chen, Baekhyun, dan Xiumin diduga memberikan jaminan bersama atas dana investasi yang diterima perusahaan tersebut.

Informasi ini berkaitan dengan dana investasi awal yang diperoleh INB100 dari pihak eksternal pada 2024 untuk mendukung kegiatan seperti produksi album dan konser.

Mengutip laporan Allkpop, ketiga member EXO-CBX disebut terlibat dalam skema penjaminan tersebut. Dalam mekanisme jaminan bersama, pihak yang memberikan jaminan berpotensi ikut menanggung kewajiban pembayaran apabila debitur utama tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, keterlibatan para artis dalam perjanjian itu menghubungkan mereka dengan risiko keuangan perusahaan.

Sorotan terhadap INB100 juga meningkat setelah perusahaan tersebut menerima opini disclaimer of opinion dalam audit laporan keuangan 2026.

Auditor menyatakan tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan karena pihak manajemen tidak menyerahkan sejumlah dokumen penting, termasuk laporan keuangan, catatan penjelas, serta surat pernyataan manajemen.

Perusahaan induk ONE HUNDRED dan label Big Planet Made Entertainment juga dilaporkan menerima opini serupa dalam audit 2025.

Hubungan EXO-CBX dengan INB100 masih berada dalam konflik hukum terkait pembayaran hasil aktivitas hiburan. Pada 15 September 2026, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permohonan penangguhan sementara kontrak eksklusif ketiga artis tersebut.

Pengadilan menilai INB100 memiliki kewajiban membayarkan hasil pendapatan sesuai kontrak, tetapi kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga kepercayaan antara kedua pihak dinilai telah rusak.