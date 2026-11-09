Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.16 WIB

7 Track K-Pop dengan Harmonisasi Vokal Menawan, EXO hingga TXT Ikut Masuk Daftar

EXO (x @weareoneexo)

JawaPos.com - Musik K-Pop tidak hanya terletak pada koreografi enerjik dan aransemen yang menarik, tetapi juga perpaduan suara para anggotanya.

Harmoni vokal yang tersusun apik mampu memberikan warna emosional sekaligus membuat sebuah lagu terasa semakin istimewa.

Dikutip dari Soom[pi, tujuh lagu K-Pop dengan harmonisasi vokal yang mampu memberikan sensasi merinding saat didengarkan. Mulai dari balada emosional hingga musik elektronik, berikut rekomendasinya.

1. DAY6 – I'll Try

DAY6 menghadirkan kekuatan vokal yang emosional melalui lagu I'll Try. Nuansa balada yang menyentuh sudah terasa sejak nada pertama, tetapi bagian paling istimewa muncul menjelang akhir lagu.

Keempat anggota memperlihatkan harmonisasi vokal yang indah tanpa iringan musik sebagai latar.

Menurut Soompi, bagian tersebut menjadi salah satu momen yang membuat lagu ini terdengar begitu istimewa dan mampu memperlihatkan kualitas vokal para personel DAY6.

2. Red Velvet – Kingdom Come

Dikenal memiliki karakter musik R&B yang kuat, Red Velvet menunjukkan kemampuan harmonisasi mereka melalui Kingdom Come.

Lagu ini mengandalkan perpaduan nada yang kaya dan jangkauan vokal yang beragam. Setiap lapisan suara para anggota menyatu dengan begitu halus sehingga menghasilkan atmosfer musik yang elegan.

Keindahan harmonisasinya bahkan membuat pendengar dapat menemukan detail vokal baru setiap kali memutar lagu tersebut.

3. TXT – Devil by the Window

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Buat Gebrakan, Kai dan Sehun EXO Jadi Unit Baru, Debut pada Bulan Desember? - Image
Music & Movie

Buat Gebrakan, Kai dan Sehun EXO Jadi Unit Baru, Debut pada Bulan Desember?

Kamis, 5 November 2026 | 14.04 WIB

Kai dan Sehun EXO Akan Debut sebagai Unit Baru dengan Mini Album yang Dirilis Desember 2026 - Image
Entertainment

Kai dan Sehun EXO Akan Debut sebagai Unit Baru dengan Mini Album yang Dirilis Desember 2026

Kamis, 5 November 2026 | 06.00 WIB

Baekhyun EXO Dirikan Agensi Baru di Tengah Perselisihan Kontrak dengan INB100 - Image
Entertainment

Baekhyun EXO Dirikan Agensi Baru di Tengah Perselisihan Kontrak dengan INB100

Rabu, 4 November 2026 | 23.35 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore