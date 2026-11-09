7 Track K-Pop dengan Harmonisasi Vokal Menawan, EXO hingga TXT Ikut Masuk Daftar

EXO (x @weareoneexo)

JawaPos.com - Musik K-Pop tidak hanya terletak pada koreografi enerjik dan aransemen yang menarik, tetapi juga perpaduan suara para anggotanya.

Harmoni vokal yang tersusun apik mampu memberikan warna emosional sekaligus membuat sebuah lagu terasa semakin istimewa.

Dikutip dari Soom[pi, tujuh lagu K-Pop dengan harmonisasi vokal yang mampu memberikan sensasi merinding saat didengarkan. Mulai dari balada emosional hingga musik elektronik, berikut rekomendasinya.

1. DAY6 – I'll Try

DAY6 menghadirkan kekuatan vokal yang emosional melalui lagu I'll Try. Nuansa balada yang menyentuh sudah terasa sejak nada pertama, tetapi bagian paling istimewa muncul menjelang akhir lagu.

Keempat anggota memperlihatkan harmonisasi vokal yang indah tanpa iringan musik sebagai latar.

Menurut Soompi, bagian tersebut menjadi salah satu momen yang membuat lagu ini terdengar begitu istimewa dan mampu memperlihatkan kualitas vokal para personel DAY6.

2. Red Velvet – Kingdom Come

Dikenal memiliki karakter musik R&B yang kuat, Red Velvet menunjukkan kemampuan harmonisasi mereka melalui Kingdom Come.

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Lagu ini mengandalkan perpaduan nada yang kaya dan jangkauan vokal yang beragam. Setiap lapisan suara para anggota menyatu dengan begitu halus sehingga menghasilkan atmosfer musik yang elegan.

Keindahan harmonisasinya bahkan membuat pendengar dapat menemukan detail vokal baru setiap kali memutar lagu tersebut.