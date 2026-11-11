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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 22.47 WIB

Kabar Gembira! Doh Kyung Soo Rilis Darling pada 11 November

D.O EXO (x @npomvtt) - Image

D.O EXO (x @npomvtt)

JawaPos.com - Doh Kyung Soo atau D.O. EXO sapa penggemar melalui karya musik terbarunya pada November 2026. Penyanyi sekaligus aktor tersebut mengumumkan perilisan single digital berjudul Darling dengan merilis sejumlah teaser perdana.

Lagu ini rilis pada 11 November 2026 dan menjadi rilisan musik terbarunya setelah sekitar dua bulan sejak peluncuran mini album keempatnya.

Mengutip laporan Soompi, D.O. mengumumkan comeback pada 9 November tengah malam waktu Korea Selatan. Single Darling akan dirilis melalui berbagai platform musik digital.

Pengumuman tersebut langsung disertai poster perilisan yang menampilkan judul lagu serta tanggal peluncurannya. 

Teaser perdana Darling menghadirkan visual dengan nuansa hangat dan vintage. Poster yang diperlihatkan menampilkan gambar bunga dandelion dengan latar kertas bernuansa usang, sementara foto konsep lainnya menyerupai halaman album kenangan.

Elemen tanaman, benda-benda kecil, serta tulisan tangan memberikan kesan nostalgia dan seolah menggambarkan kenangan seseorang yang masih tersimpan.

Pada poster tersebut juga terdapat kalimat berbahasa Inggris, "Darling I'm dreamin' 'bout you and your starry eyes". Pesan tersebut semakin memperkuat kesan romantis yang dibangun melalui konsep visualnya.

Meski demikian, detail mengenai genre, aransemen, maupun makna keseluruhan lagu masih belum diungkap secara lengkap sehingga penggemar perlu menantikan informasi berikutnya.

Darling menjadi karya terbaru D.O. setelah mini album keempatnya, DOPAMINE, yang dirilis pada September 2026.

Album tersebut mendapat sambutan internasional dengan menempati posisi puncak tangga album iTunes di enam negara dan mencapai peringkat kedua pada tangga album iTunes dunia.

Editor: Hanny Suwindari
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