Bertajuk Darling, D.O. EXO Umumkan Comeback Bulan November dengan Rilis Teaser

JawaPos.com - Untuk para penggemar, kini bersiaplah untuk karya musik baru dari Doh Kyung Soo (D.O.) anggota boygrup Korea EXO, dimana ia merilis sebuah teaser.

Dilansir dari Soompi, Selasa (10/11), Doh Kyung Soo secara resmi mengumumkan rencananya untuk merilis singel baru minggu ini.

Makin membuat penggemar penasaran, idol bersuara emas itu akan kembali dengan lagu berjudul Darling.

Rencananya, karya indah itu dirilis pada tanggal 11 November pukul 18.00 KST, yang telah dinantikan banyak orang

Doh Kyung-soo diketahui lahir 12 Januari 1993, dikenal sebagai seorang penyanyi dan aktor asal Korea Selatan. Pada 26 Juli 2021, ia merilis album mini (EP) pertamanya, Empathy.

Ia juga telah merilis tiga album mini lainnya, yaitu Expectation (2023), Blossom (2024), dan Dopamine (2026), serta sebuah album studio berjudul Bliss (2025).

Talentanya sebagai aktor, ia buktikan dalam drama televisi dan film, seperti It's Okay, That's Love (2014), My Annoying Brother (2016), Along with the Gods: The Two Worlds (2017).

Sebelumnya, penampilan Doh Kyung Soo dalam film Secret: Untold Melody juga disukai penggemar di seluruh dunia.