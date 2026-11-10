Batman dan Lex Luthor Berpotensi Jadi 007, Robert Pattinson dan Nicholas Hoult Ikut Audisi

JawaPos.com - Pencarian pemeran James Bond berikutnya kembali menghadirkan kejutan. Robert Pattinson dan Nicholas Hoult, dilaporkan masuk dalam persaingan untuk memerankan agen rahasia 007. Kabar ini menambah panjang daftar kandidat pengganti Daniel Craig yang terakhir kali tampil sebagai James Bond dalam film No Time to Die pada 2021.

Mengutip laporan Variety, kedua aktor tersebut termasuk di antara sejumlah nama yang telah menjalani screen test untuk film James Bond ke-26. Pattinson dan Hoult disebut mengikuti proses pengujian peran bersama Jack Lowden, Josh O'Connor, dan Callum Turner.

Meski demikian, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan mendapatkan peran ikonik tersebut. Amazon MGM Studios juga memilih tidak memberikan komentar terkait rumor pemilihan pemeran baru.

Robert Pattinson memiliki pengalaman panjang dalam film waralaba besar. Namanya dikenal secara internasional setelah memerankan Edward Cullen dalam seri Twilight.

Ia kemudian tampil sebagai Bruce Wayne dalam The Batman dan akan kembali bekerja sama dengan sutradara Denis Villeneuve melalui Dune: Part Three. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu hal menarik karena Villeneuve juga dipercaya mengarahkan film James Bond terbaru.

Nicholas Hoult juga bukan nama asing bagi penggemar film superhero dan aksi. Ia dikenal sebagai Hank McCoy atau Beast dalam waralaba X-Men, serta memerankan Lex Luthor dalam film-film terbaru Superman.

Hoult juga dijadwalkan tampil dalam film How to Rob a Bank produksi Amazon MGM Studios. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki rekam jejak dalam produksi film berskala besar.