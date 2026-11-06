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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 6 November 2026 | 20.17 WIB

SM Entertainment Umumkan Lineup Comeback Kuartal I 2027, RIIZE hingga Seulgi Siapkan Album

Riize (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - SM Entertainment mengumumkan deretan rilisan musik yang dijadwalkan hadir pada kuartal pertama 2027.

Menurut laporan soompi, informasi tersebut disampaikan pada 4 November 2026 bersamaan dengan laporan kinerja bisnis kuartal ketiga perusahaan, yang turut memuat rencana aktivitas artis hingga awal tahun depan.

Dalam daftar comeback tersebut, RIIZE, Seulgi, dan Jaehyun dijadwalkan merilis album penuh atau full-length album.

Kehadiran tiga rilisan ini menjadi salah satu sorotan utama dari rencana musik SM Entertainment untuk periode Januari hingga Maret 2027.

Hearts2Hearts juga akan kembali dengan mini album, sementara SUPER JUNIOR-83z dijadwalkan merilis single baru.

LSM juga menyiapkan rilisan lintas pasar, termasuk CD single Jepang dari NCT JNJM serta single berbahasa Mandarin dari Chenle.

Tak hanya aktivitas musik, sejumlah artis SM juga memiliki agenda konser pada kuartal pertama 2027. Nama-nama yang disebut dalam rencana tersebut antara lain NCT 127, NCT WISH, aespa, Yesung, WayV, Changmin, dan Minho.

Pengumuman ini memberikan gambaran awal mengenai aktivitas artis SM Entertainment pada awal 2027, mulai dari album penuh hingga single dan mini album.

Meski jadwal rilisan telah diumumkan secara garis besar, tanggal peluncuran masing-masing karya belum dipaparkan dalam laporan tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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