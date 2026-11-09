NCT DREAM Siapkan Listening Party dan Comeback Live untuk Album 'DREAM AFTER DREAM'

JawaPos.com - NCT DREAM panaskan antusiasme penggemar menjelang perilisan album penuh keenam mereka, DREAM AFTER DREAM. NCT DREAM siapkan sejumlah acara spesial agar penggemar dapat menikmati karya terbaru mereka secara lebih dekat.

Salah satunya adalah listening party yang akan digelar pada 7 November 2026 di Seoul. Dalam acara tersebut, para penggemar berkesempatan mendengarkan seluruh lagu dalam album sebelum resmi diluncurkan secara digital.

Mengutip laporan allkpop, SM Entertainment mengumumkan bahwa listening party akan berlangsung di kawasan 16 Yeonmujang 7-gil, Seongdong-gu, Seoul. Acara ini akan memperdengarkan seluruh 10 lagu dalam album DREAM AFTER DREAM.

Tidak hanya mendengarkan musik, penggemar yang hadir juga berkesempatan mengikuti sesi perbincangan bersama para anggota mengenai cerita dan proses di balik pembuatan album terbaru tersebut.

Keseruan berlanjut pada hari perilisan album, 9 November 2026. NCT DREAM akan mengadakan siaran langsung bertajuk Let's Boogie Woogie! mulai pukul 17.00 KST melalui kanal YouTube resmi NCT DREAM dan kanal TikTok NCT.

Acara ini digelar satu jam sebelum album tersedia di berbagai platform musik digital. Mengusung tema festival, para anggota akan berperan sebagai tim persiapan acara yang memperkenalkan lagu-lagu baru sekaligus berbagi cerita mengenai aktivitas comeback mereka.

Album DREAM AFTER DREAM berisi 10 lagu dengan beragam karakter musik. Lagu utama berjudul 'Boogie Woogie' mengusung nuansa dance upbeat yang memadukan sentuhan disco-funk era 1970-an dengan suara synth modern.

Selain itu, album ini juga menghadirkan berbagai genre, mulai dari pop ballad, contemporary pop, hyperpop, electronic house hingga pop rock. Perpaduan tersebut memperlihatkan eksplorasi musikal NCT DREAM dalam rilisan penuh terbaru mereka.

Comeback ini juga memiliki arti khusus karena menjadi bagian dari perayaan 10 tahun debut NCT DREAM. Album DREAM AFTER DREAM merupakan album penuh pertama mereka dengan formasi enam anggota, yaitu Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung, setelah Mark meninggalkan grup pada April 2026.