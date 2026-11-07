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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.10 WIB

LUCY Siapkan Comeback 12 November, Lagu 'Again!' Debut di Panggung Hong Kong

LUCY (allkpop) - Image

LUCY (allkpop)

JawaPos.com - LUCY hadirkan kejutan untuk para penggemarnya melalui konser encore berjudul ISLAND di Hong Kong.

Penampilan yang digelar pada 3 November 2026 di Kitty Woo Stadium, Tung Po, tersebut menjadi momen spesial karena mereka untuk pertama kalinya membawakan lagu terbaru berjudul 'Again!' secara langsung.

Lagu ini merupakan single digital kedelapan LUCY yang dirilis pada 12 November mendatang.

Mengutip laporan Allkpop, konser Hong Kong tersebut merupakan bagian dari rangkaian 2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND' ENCORE.

Sebelumnya, Shin Ye Chan, Choi Sang Yeop, Cho Won Sang, dan Shin Gwang Il telah menyelesaikan tiga hari pertunjukan di Seoul pada 23–25 Oktober.

Kehadiran mereka di Hong Kong menjadi kesempatan untuk melanjutkan kemeriahan konser sekaligus memperkenalkan karya baru kepada penggemar internasional.

Penampilan perdana 'Again!' menjadi salah satu bagian paling menarik dalam konser tersebut. Lagu yang sebelumnya diperkenalkan dalam konser Seoul itu mendapat sambutan antusias hingga para penggemar meminta agar karya tersebut segera dirilis secara resmi.

Respons tersebut akhirnya mendorong LUCY untuk menghadirkan 'Again!' sebagai single digital terbaru. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka setelah album penuh kedua Childish yang diluncurkan pada April 2026.

Selain lagu baru, LUCY juga membawakan sejumlah karya andalan seperti 'Jogging', 'I Got U', 'Flowering', 'Chameleon', dan 'Hero'.

Mereka turut memberikan kejutan melalui penampilan khusus dengan membawakan lagu 'Liar' milik penyanyi Hong Kong, MC Cheung Tinfu.

Editor: Hanny Suwindari
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