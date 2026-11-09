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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.51 WIB

Still Valid Jadi Kado 10 Tahun MOMOLAND untuk Penggemar

MOMOLAND (x @soompi) - Image

MOMOLAND (x @soompi)

JawaPos.com - MOMOLAND rayakan satu dekade perjalanan mereka di industri musik dengan merilis single album terbaru berjudul Still Valid.

Menjelang peringatan 10 tahun debut, grup beranggotakan Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, dan Nancy ini mulai memperkenalkan karya baru yang membawa nuansa lebih emosional.

Comeback tersebut sekaligus menjadi momen spesial untuk mengenang perjalanan mereka bersama para penggemar.

MOMOLAND merilis video song spoiler untuk lagu utama Still Valid melalui kanal media sosial resmi. Mengutip laporan Allkpop, video tersebut menampilkan ilustrasi komidi putar dengan potongan lirik bernuansa sendu, seperti “Stay with me until the very end” dan “You and I”.

Cuplikan itu memberikan gambaran awal mengenai arah musik yang lebih matang dibandingkan karakter ceria yang selama ini identik dengan MOMOLAND.

Pada 4 November, keenam anggota juga muncul dalam konten teaser unik dengan menyusun potongan puzzle hingga membentuk pesan “PLEASE LOOK FORWARD TO STILL VALID”.

Rangkaian promosi tersebut membuat antusiasme penggemar semakin meningkat. MOMOLAND tampaknya ingin membangun suasana perayaan anniversary melalui konsep yang lebih personal dan menyentuh.

Single album Still Valid akan menghadirkan dua lagu utama, yaitu lagu dengan judul yang sama dan lowkey. Kehadiran dua title track tersebut diharapkan memperlihatkan sisi musikal MOMOLAND yang lebih luas. Keduanya juga menjadi bagian dari karya spesial yang merepresentasikan perjalanan grup selama sepuluh tahun.

Peringatan satu dekade ini memiliki arti tersendiri bagi MOMOLAND. Sejak debut pada 10 November 2016, grup tersebut dikenal melalui lagu-lagu populer dengan energi ceria dan koreografi yang mudah diingat.

Editor: Novia Tri Astuti
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