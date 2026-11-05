Amitabh Bachchan Sapa Penggemar di Tengah Pengamanan Ketat dengan Kaca Anti Peluru

Amitabh Bachchan sapa penggemar dengan pengamanan ketat (India Today)
JawaPos.com – Aktor Bollywood Amitabh Bachchan tetap menjalankan tradisi menyapa penggemar setiap Minggu di kediamannya, Jalsa, Mumbai, meskipun mendapat ancaman bom.
Dilansir dari laman India Today pada Kamis (5/11), Dalam pertemuan terbaru, aktor berusia 84 tahun tersebut menyapa para penggemar dari balik sekat kaca pelindung transparan dengan pengamanan ketat di sekitar rumahnya.
Putranya, Abhishek Bachchan, turut mendampingi sang ayah dan mengawasi keadaan sekitar ketika Amitabh melambaikan tangan serta menyampaikan salam kepada para penggemar.
Pengamanan di kediaman Amitabh diperketat setelah kantor Wali Kota Mumbai menerima email ancaman bom pada 23 Oktober sekitar pukul 11.30 waktu setempat.
Pesan tersebut menyebutkan sejumlah lokasi sebagai target potensial, termasuk kediaman Amitabh di Jalsa, kantor pusat Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), dan Arena Pacuan Kuda Mahalaxmi yang dijadwalkan menjadi tempat penampilan Diljit Dosanjh pada 27 November.
Menindaklanjuti ancaman tersebut, Kepolisian Mumbai melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi dan tidak menemukan benda mencurigakan, sementara penyelidikan untuk melacak pengirim email masih berlangsung.
Meski situasi keamanan meningkat, Bachchan tetap melanjutkan aktivitasnya di dunia hiburan, termasuk menjadi pembawa acara kuis Kaun Banega Crorepati 18.
Bachchan terakhir kali tampil di layar lebar melalui film Tamil Vettaiyan pada 2024 bersama Rajinikanth.
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