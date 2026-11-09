Cinta Laura Kembali Lewat Serial Thriller Sleep With the Enemy

JawaPos.com - Aktris Cinta Laura Kiehl kembali menyapa penonton melalui serial drama thriller terbaru berjudul 'Sleeping with the Enemy'. Dalam serial produksi WeTV bersama Hitmaker Studios ini, Cinta menghadirkan dua karakter dengan kepribadian berbeda dalam cerita yang dipenuhi intrik keluarga, misteri, dan balas dendam.

Serial garapan sutradara Rizal Mantovani tersebut dijadwalkan tayang eksklusif di WeTV mulai 13 November 2026 yang terdiri dari 10 episode. Cerita yang berpusat pada Aruna Wirawan, perempuan yang kehilangan segalanya pada usia 17 tahun setelah dijebak keluarga Sastranegara atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

12 tahun kemudian, Aruna kembali menggunakan identitas baru sebagai Clara Aveline von Morgenstern. Ia menyusun rencana untuk menghancurkan keluarga Sastranegara dari dalam dengan menikahi Revan Sastranegara yang diperani oleh Anthony Xie.

Namun, rencana tersebut mulai berubah ketika Clara justru jatuh cinta kepada Adrian Adiputra ipar Revan yang diperankan Randy Martin. Perasaan muncul di tengah misi balas dendam membuat Aruna menghadapi pilihan sulit antara menyelesaikan rencananya atau mengikuti kata hati.

Karakter Aruna dan Clara memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Aruna digambarkan sebagai sosok yang lembut dan rapuh sedangkan Clara tampil lebih dingin, logis, serta penuh perhitungan.

Sejumlah pemeran lain yang terlibat dalam serial ini diantaranya Putri Patricia, Shinta Bachir, Max Metino, Mike Ethan, Aruma Khadijah, dan Soraya Rasyid.

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Tidak hanya mengandalkan konflik emosional, 'Sleeping with the Enemy' juga menghadirkan adegan aksi yang membutuhkan persiapan khusus. Para pemain mengikuti workshop laga untuk mendalami koreografi adegan selama proses produksi.

Selain itu, serial ini juga menerapkan pendampingan intimacy coordinator dalam penggarapan adegan intim. Kehadiran koordinator tersebut membantu memastikan proses pengambilan gambar berlangsung dengan memperhatikan batasan, kenyamanan, dan kesepakatan para pemeran.