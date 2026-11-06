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Penulis: Meuthia Nabila
Jumat, 6 November 2026 | 20.51 WIB

Sinopsis Film 'Final Interview' Memuncaki Box Office Korea Sudah Tayang di Indonesia

Poster film 'Final Interview'. (CGV Indonesia)

 

 
JawaPos.com - Aktor Kim Jae Won telah sukses melakukan debut di layar lebar dan menorehkan prestasi lewat film 'Final Interview'. 
 
Menjadi peran utama pertama dalam film 'Final Interview', yang disutradarai oleh Kim Jung Hoon, mengawali kiprah Kim Jae Won dengan capaian yang kuat di box office.
 
Menurut sistem box office terintegrasi dari Dewan Film Korea, 'Final Interview' menempati peringkat pertama di box office pada hari penayangannya, tanggal 4 November, dengan menarik 26.700 penonton.
 
Ini menandai kali pertama dalam 22 hari, sebuah film Korea menempati posisi puncak box office. 
 
Sebelumnya, film 'Assassin(s)' sempat memegang posisi nomor pertama sebelum akhirnya, tergeser oleh film-film rilisan internasional, termasuk film animasi Jepang pada bulan lalu.
 
Dikutip dari Allkpop, film ini juga diperkirakan akan mempertahankan momentumnya dalam beberapa hari ke depan. 
 
Pukul 10 pagi, pada tanggal 5 November, 'Final Interview' mencatatkan skor Golden Egg Index sebesar 95 persen di CGV, sebuah penilaian yang didasarkan pada ulasan dari para penonton film yang sesungguhnya.
 
Sinopsis film 'Final Interview', bercerita tentang enam pelamar kerja yang berkumpul untuk wawancara tahap akhir, yang kemudian menemukan amplop-amplop misterius berisi pengungkapan mengenai diri mereka masing-masing. 
 
Saat para pelamar mulai saling melontarkan pertanyaan, suasana di ruang wawancara pun dipenuhi oleh kecurigaan dan kebingungan.
 
'Final Interview' diadaptasi dari novel karya penulis Jepang, Akinari Asakura. Film ini dibintangi oleh Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Shin Seung Ho, Kang Yoo Seok, Kwak Dong Yeon, dan Bae Kang Hee.
 
Sementara itu, 'Heart of Beast' menempati peringkat kedua dengan 17.230 penonton, sedangkan 'Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island' berada di posisi ketiga dengan 14.560 penonton.
 
Film ini menambahkan unsur thriller psikologis ke dalam tekanan yang dirasakan saat mencari kerja, dengan menempatkan keenam karakternya ke dalam pertarungan yang kian menegangkan, sebuah pertarungan yang melibatkan kepercayaan, rahasia, dan upaya untuk bertahan hidup.
 
Keenam pelamar telah melaju ke tahap wawancara akhir, setelah bersaing dengan sekitar 5.000 kandidat lainnya untuk memperebutkan satu posisi. 
 
Mereka hanya diberi waktu dua jam untuk menentukan, satu kandidat yang terpilih melalui serangkaian diskusi dan pemungutan suara. 
 
Namun, ditemukannya amplop-amplop misterius yang berisi pengungkapan pribadi perlahan dan mengubah proses rekrutmen tersebut, menjadi sebuah pertarungan psikologis.
 
Sebelum dirilis di bioskop, 'Final Interview' menggelar penayangan perdana dunianya di Busan International Film Festival ke-31 pada Oktober 2026.
 
'Final Interview' ditampilkan dalam sesi 'Korean Cinema Today – Panorama'. Film ini didistribusikan oleh Next Entertainment World (NEW).
 
Sedangkan di Indonesia, film 'Final Interview' sudah mulai tayang pada tanggal 6 November 2026.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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