Film Final Interview Tayang 6 November 2026, Kisah Enam Kandidat yang Saling Menyimpan Rahasia 

Poster Film Final Interview. (MyDramaList.com)

JawaPos.com - Film Korea Selatan Final Interview dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 6 November 2026. Dibintangi Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Kang You Seok, Shin Seung Ho, Kwak Dong Yeon, dan Bae Gang Hee, film bergenre thriller psikologis ini mengangkat persaingan enam kandidat dalam memperebutkan satu posisi pekerjaan.

Disutradarai Kim Joung Hoon, Final Interview mengikuti enam pelamar yang berhasil melewati proses seleksi ketat dengan rasio persaingan 5.000 banding satu. Mereka kemudian memasuki tahap wawancara akhir di sebuah perusahaan teknologi informasi global.

Dalam proses tersebut, keenam kandidat diberi waktu dua jam untuk menentukan satu orang yang akan diterima bekerja melalui lima putaran pemungutan suara terbuka. Awalnya, mereka diharapkan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan.

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Namun, situasi berubah ketika sejumlah amplop misterius ditemukan di ruang wawancara. Setiap amplop memuat nama salah satu kandidat beserta rahasia mengenai dirinya. Ketika isi amplop mulai terungkap, hubungan di antara mereka berubah menjadi penuh kecurigaan.

Persaingan yang semula tampak seperti proses seleksi kerja biasa pun berkembang menjadi pertarungan psikologis. Keenam kandidat harus menghadapi rahasia masing-masing sekaligus mempertanyakan kejujuran orang-orang yang berada di ruangan yang sama.

Kepribadian Enam Karakter

Film Final Interview menghadirkan enam karakter dengan kepribadian dan pendekatan berbeda dalam menghadapi situasi yang semakin menegangkan.

Cho Yi Hyun memerankan Moon Hye In, kandidat yang tenang dan cermat dalam mengamati keadaan. Sementara itu, Kim Jae Won berperan sebagai Han Jin Woo, sosok idealis yang berpikiran terbuka.

Shin Seung Ho memerankan Baek Seung Bin, seorang pemimpin yang berorientasi pada tindakan. Kang You Seok hadir sebagai Lee Hee Chan, kandidat yang mampu menjadi penengah di antara orang-orang di sekitarnya.

Sementara itu, Kwak Dong Yeon memerankan Jeon Yo Han, seorang ahli strategi yang sulit ditebak, sedangkan Bae Gang Hee berperan sebagai Cha Joo Won, sosok perfeksionis dengan rekam jejak yang tampak sempurna.

Perbedaan karakter tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konflik cerita. Ketika rahasia masing-masing kandidat mulai terbongkar, penonton diajak menilai kembali siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang mungkin menyembunyikan sesuatu.

Adaptasi Novel Jepang

Final Interview diadaptasi dari novel karya Akinari Asakura berjudul Six Lying College Students, yang pertama kali diterbitkan pada 2021. Novel tersebut dikenal melalui terjemahan bahasa Indonesia berjudul "Enam Mahasiswa Pembohong".

Kisah yang sebelumnya telah diadaptasi menjadi film Jepang berjudul 6 Lying University Students pada 2024. Versi Korea ini menghadirkan interpretasi tersendiri melalui jajaran pemeran dan pendekatan sinematiknya.

Film "=Final Interview lebih dahulu diputar dalam program Korean Cinema Today - Panorama pada Busan International Film Festival ke-31 sebelum memasuki penayangan reguler.

Di Korea Selatan, film ini dijadwalkan tayang pada 4 November 2026. Sementara itu, penonton Indonesia dapat menyaksikannya di bioskop mulai 6 November 2026.