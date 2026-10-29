Yejun PLAVE Debut sebagai DJ Utama “Starry Night”

Park Hyo Sin dan Yejun Plave (allkpop)
JawaPos.com - Park Hyo Shin dan Yejun PLAVE sapa pendengar sebagai DJ spesial program radio MBC FM4U Starry Night. Keduanya mendapat kesempatan menggantikan Kim Eana selama satu pekan, mulai 2 hingga 8 November 2026.
Penunjukan ini menjadi momen berbeda bagi kedua musisi, terutama bagi Yejun yang akan menjalani debut sebagai pembawa acara utama program tersebut.
Menurut laporan allkpop, MBC Radio mengumumkan bahwa Park Hyo Shin akan memandu siaran selama empat hari, yakni 2–5 November.
Ia bukan nama baru bagi pendengar Starry Night, sebab sebelumnya pernah menjadi DJ spesial pada September 2022 dan Januari 2024.
Ia juga sempat hadir sebagai tamu pada Januari 2025 untuk membagikan cerita di balik pembuatan lagu “HERO” dan perjalanan musiknya.
Setelah Park Hyo Shin menyelesaikan tugasnya, giliran Yejun mengambil alih mikrofon pada 6–8 November.
Anggota PLAVE tersebut sebelumnya telah berinteraksi dengan pendengar Starry Night melalui segmen tamu bersama grupnya pada April.
Yejun juga pernah berpartisipasi sebagai pemandu khusus untuk salah satu segmen program pada hari Rabu. Kali ini, ia akan memegang peran sebagai DJ utama untuk pertama kalinya.
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