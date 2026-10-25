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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Konser PLAVE, Jessica, dan Festival K-Pop Hualien Resmi Dijadwalkan Ulang akibat Topan

Plave dan Jesaica. (Alkpop) - Image

Plave dan Jesaica. (Alkpop)

JawaPos.com - Topan Champi yang mendekati Taiwan menyebabkan perubahan jadwal sejumlah acara hiburan, termasuk konser PLAVE, pertunjukan solo Jessica Jung, dan festival musik K-pop di Hualien.

Cuaca ekstrem yang disertai hujan lebat serta angin kencang mendorong penyelenggara menyesuaikan jadwal demi menjaga keselamatan artis, kru, dan penonton.

Situasi darurat di sejumlah wilayah Taiwan juga berdampak pada transportasi dan aktivitas masyarakat.

Menurut laporan allkpop, konser PLAVE dalam rangkaian tur dunia 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Taipei yang semula dijadwalkan pada 23 Oktober dipindahkan ke 25 Oktober.

Sementara itu, pertunjukan pada 24 Oktober direncanakan tetap berlangsung sesuai jadwal awal, meskipun penyelenggara menyatakan kemungkinan perubahan tambahan masih terbuka apabila situasi cuaca dan kebijakan setempat mengharuskannya.

Penjadwalan ulang juga memengaruhi konser Jessica Jung bertajuk 2026 Concert Tour “Reflections” in Taipei.

Pertunjukan yang semula dijadwalkan pada 24 Oktober di National Taiwan University Sports Center dipindahkan ke 20 Februari 2027.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan gangguan transportasi, hujan lebat, angin kencang, dan risiko keselamatan yang dapat memengaruhi perjalanan penonton menuju lokasi acara.

Editor: Novia Tri Astuti
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