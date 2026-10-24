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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 25 Oktober 2026 | 01.59 WIB

Mengenal TuakHeist: Satire Politik dan Suara Rakyat dalam Musik Punk Rock

Band TuakHeist dalam salah satu karyanya berjudul Tak Lagi Berarti. (YouTube TuakHeist) - Image

Band TuakHeist dalam salah satu karyanya berjudul Tak Lagi Berarti. (YouTube TuakHeist)

JawaPos.com - Indonesia tidak pernah kekurangan seniman yang berani menyuarakan keresahan masyarakat atas kondisi negaranya.

Salah satunya TuakHeist, grup musik punk rock asal Indonesia yang beberapa waktu belakangan tengah menjadi sorotan karena lagu-lagunya mengangkat kritik sosial, suara rakyat, dan satire politik.

Dengan musik beraliran keras dan lirik yang lugas, band ini menyuarakan keresahan masyarakat terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga ironi kehidupan politik.

Karakter musik TuakHeist lekat dengan semangat punk rock yang identik dengan kebebasan berekspresi dan keberanian menyampaikan kritik.

Lirik-liriknya menyoroti realitas sosial tanpa basa-basi, menjadikan musik sebagai medium untuk menyentil keadaan negeri sekaligus mengajak pendengar berpikir kritis.

Kritik Politik dalam Lagu Kritik Sampai Dilantik

Salah satu lagu karya TuakHeist yang mengangkat satire politik adalah Kritik Sampai Dilantik. 

Lagu ini menyindir ironi ketika seseorang yang sebelumnya lantang mengkritik penguasa justru berpeluang masuk ke lingkaran kekuasaan.

Melalui lagu tersebut, TuakHeist menyoroti perubahan posisi seseorang ketika ia berhadapan dengan jabatan. 

Kritik yang semula disampaikan dari luar kekuasaan bisa menghadapi ujian ketika orang yang menyuarakannya mendapat kesempatan menduduki posisi strategis dalam lingkar kekuasaan.

Pesan lagu ini tidak berhenti pada keberanian mengkritik pemerintah. TuakHeist juga mengingatkan bahwa siapa pun yang telah memegang kekuasaan harus siap menerima kritik dari masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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