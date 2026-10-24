Produser Lagu BTS EL CAPITXN Angkat Kisah Kehilangan Lewat Lagu Rock “Don’t Say Love”

el capitxn (allkpop)

JawaPos.com - EL CAPITXN hadirkan karya personal melalui single terbaru berjudul “Don’t Say Love”.

Lagu ini menjadi single pra-rilis dari album penuh pertamanya, WHO KILLED EL?, sekaligus memperlihatkan sisi musikal yang lebih keras melalui perpaduan hard rock dan alternative rock. Dalam proyek ini, ia menggandeng band rock asal Los Angeles, Beauty School Dropout.

Menurut laporan allkpop, “Don’t Say Love” resmi dirilis di berbagai platform musik digital pada tengah malam waktu setempat di masing-masing negara.

Lagu tersebut menjadi gambaran awal dari album WHO KILLED EL?, yang mengangkat pengalaman kehilangan dalam kehidupan EL CAPITXN serta perjalanan dirinya setelah melewati masa sulit.

Secara musikal, “Don’t Say Love” menghadirkan tekstur gitar yang gelap dan kasar, bagian refrain yang repetitif, serta ketegangan dramatis.

Karakter rock yang kuat berpadu dengan melodi yang mudah diingat, menciptakan kontras antara energi musik yang agresif dan pesan emosional di balik liriknya. Kehadiran Beauty School Dropout semakin mempertegas identitas rock dalam lagu tersebut.

Di balik musiknya, lagu ini memiliki makna mendalam bagi EL CAPITXN. Ia pernah mengalami kondisi kesehatan yang membuatnya tidak lagi mampu bernyanyi seperti sebelumnya.

Pengalaman tersebut menjadi sumber frustrasi karena ia kehilangan salah satu cara untuk mengekspresikan diri.

Namun, keinginan untuk berbicara tentang cinta dan kembali bernyanyi tetap bertahan, menjadi inti emosi yang dituangkan dalam lagu ini.

Konflik batin tersebut tergambar melalui lirik yang saling bertentangan. Keinginan untuk menyuarakan cinta berulang kali berhadapan dengan penolakan, hingga akhirnya memuncak pada ungkapan ketidakmampuan untuk bernyanyi.

Pendekatan ini membuat “Don’t Say Love” tidak sekadar menjadi lagu rock dengan energi tinggi, tetapi juga sebuah narasi tentang kehilangan, kerinduan, dan perjuangan mempertahankan identitas diri.

EL CAPITXN dikenal sebagai produser yang terlibat dalam berbagai karya musisi K-pop, termasuk BTS, IU, SUGA, Jungkook, SEVENTEEN, TXT, dan PLAVE. Melalui WHO KILLED EL?, ia kini menempatkan kisah pribadinya di pusat sebuah album yang rilis pada 6 November 2026.