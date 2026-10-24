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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.46 WIB

Chenle dan Jisung NCT DREAM Rilis OST “Smash It” untuk Drama Crash 2

chenle dan jisung (x @oneilymusic) - Image

chenle dan jisung (x @oneilymusic)

JawaPos.com - Chenle dan Jisung hadirkan kolaborasi spesial melalui lagu “Smash It”, yang menjadi original soundtrack (OST) pertama untuk drama Korea Crash 2.

Lagu ini mempertemukan vokal keduanya dalam proyek musik yang terhubung langsung dengan drama terbaru Jisung.

Menurut laporan allkpop, “Smash It” dijadwalkan dirilis pada 22 Oktober melalui berbagai platform musik digital. Perilisan ini berlangsung lebih dari tiga minggu sebelum Crash 2 memulai penayangannya pada 16 November 2026.

Lagu “Smash It” mengusung karakter musik dengan dentuman bass yang kuat serta suara elektronik yang intens.

Perpaduan tersebut dirancang untuk menggambarkan ketegangan dan keseruan adegan kejar-kejaran dalam drama.

Chemistry vokal Chenle dan Jisung, yang telah terbentuk selama bertahun-tahun sebagai rekan satu grup, juga menjadi daya tarik utama lagu ini.

Kolaborasi ini terasa istimewa karena menjadi OST pertama yang dinyanyikan bersama oleh duo yang dikenal penggemar sebagai “Chenji”.

Selain lagunya, video musik “Smash It” turut dirilis bersamaan, menampilkan aksi kejar-kejaran mobil yang lebih spektakuler serta adegan aksi dari tim Traffic Crime Investigation (TCI).

Dalam Crash 2, Jisung memerankan Ji Dae Sae, seorang polisi muda yang mengagumi tim TCI dan kemudian bergabung dengan mereka.

Kehadiran Jisung dalam jajaran pemain sekaligus keterlibatannya dalam OST membuatnya dapat menunjukkan sisi lain sebagai penyanyi sekaligus aktor.

Editor: Hanny Suwindari
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