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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.44 WIB

Rayakan 10 Tahun Debut, NCT DREAM Umumkan Jadwal Comeback dan Album Baru November

nct dream (x @soompi) - Image

nct dream (x @soompi)

JawaPos.com - NCT DREAM makin memanaskan antusiasme penggemar menjelang comeback lewat album penuh keenam mereka, DREAM AFTER DREAM.

SM Entertainment merilis poster jadwal teaser yang memperlihatkan rangkaian konten promosi menuju peluncuran album.

Poster tersebut menggunakan desain kotak buah dengan elemen grafis yang unik, menghadirkan petunjuk visual tentang konsep comeback terbaru grup tersebut.

Menurut laporan allkpop, rangkaian promosi akan dimulai dengan perilisan mood sampler pada 28 Oktober, disusul foto teaser pada 29 Oktober dan informasi album tambahan pada 2 November.

NCT DREAM kemudian merilis video trailer pada 3 November serta teaser video musik pada 7 November. Jadwal ini memberi penggemar kesempatan untuk mengenal konsep album secara bertahap sebelum seluruh lagu dirilis.

Album DREAM AFTER DREAM akan memuat total 10 lagu, termasuk lagu utama berjudul “Boogie Woogie”. Melalui album ini, NCT DREAM mengangkat perjalanan dan perkembangan musikal mereka selama satu dekade sejak debut.

Judul DREAM AFTER DREAM menggambarkan mimpi yang terus berlanjut, sekaligus semangat para anggota untuk mengejar tujuan baru setelah berhasil mewujudkan berbagai impian bersama.

Sebelum jadwal teaser diumumkan, NCT DREAM telah memperkenalkan lagu B-side “The Sun” melalui video musik yang dirilis pada 20 Oktober.

Lagu tersebut menjadi salah satu gambaran awal dari warna musik dalam album mendatang. Kehadiran konten ini membuat penggemar semakin penasaran terhadap konsep keseluruhan dan pesan yang ingin disampaikan melalui DREAM AFTER DREAM.

Comeback ini juga memiliki arti khusus karena bertepatan dengan perayaan 10 tahun debut NCT DREAM. Grup tersebut memulai perjalanan pada 25 Agustus 2016 dan dikenal lewat lagu-lagu seperti “Chewing Gum”, “My First and Last”, “Hot Sauce”, “Hello Future”, “Candy”, dan “ISTJ”.

Editor: Hanny Suwindari
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