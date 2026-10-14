Jang Dong Min hingga Ha Seok Jin Kembali, The Devil’s Plan 3 Tayang November 2026

The Devils Plan 3 (soompi)

JawaPos.com - Program survival populer Netflix, The Devil’s Plan, kembali dengan musim ketiga berjudul The Devil’s Plan: Dead Again.

Netflix merilis poster utama dan video teaser yang memperlihatkan deretan peserta siap menghadapi persaingan penuh strategi dan perang psikologis.

Menurut laporan Soompi, musim terbaru ini dijadwalkan tayang secara global mulai 10 November 2026, dengan konsep permainan yang lebih besar serta berbagai variabel tak terduga.

Berbeda dari musim sebelumnya yang menggunakan judul The Devil’s Plan: Death Room, musim ketiga mengusung tema Dead Again.

Judul tersebut menggambarkan kembalinya para pemain berpengalaman yang pernah merasakan eliminasi dalam kompetisi survival dan kini mendapat kesempatan untuk bertarung kembali.

Mereka akan menghadapi tantangan baru yang menuntut kecerdasan, kemampuan membaca lawan, serta strategi untuk bertahan hingga akhir.

Salah satu peserta yang kembali menjadi sorotan adalah Jang Dong Min, yang dikenal sebagai “God of Survival” berkat rekam jejak lima kemenangan berturut-turut dalam kompetisi survival.

Ia akan bersaing dengan sejumlah nama berpengalaman, termasuk Hong Jin Ho, Oh Hyun Min, Ha Seok Jin, Jung Hyun Gyu, dan Kim Dong Jae.

Kehadiran mereka diperkirakan membuat persaingan semakin ketat karena masing-masing memiliki pengalaman dan pendekatan berbeda dalam menghadapi permainan strategi.

Selain para pemain lama, musim ini juga menghadirkan rapper Xitsuh, Yurisa, Shindong Super Junior, Hyun Kyung Ryul, John Park, Jaejae, Nucksal, Yi Do, Stella Jang, dan Jung Won Young.

Total 16 peserta akan memasuki arena kompetisi dengan latar belakang beragam, mulai dari dunia hiburan hingga bidang akademik dan permainan strategi. Kombinasi tersebut membuka peluang munculnya aliansi baru sekaligus persaingan yang sulit diprediksi.

Teaser terbaru memperlihatkan suasana kompetisi yang semakin menegangkan. Shindong tampak terkejut dengan perubahan format permainan, sementara Jang Dong Min menunjukkan kepercayaan diri tinggi saat menghadapi para pesaingnya.

Cuplikan tersebut memberi gambaran bahwa peserta bukan hanya harus memecahkan teka-teki, tetapi juga memahami pola pikir lawan dan mengambil keputusan di bawah tekanan.