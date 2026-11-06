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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 6 November 2026 | 20.24 WIB

Jang Dong Min Buka Suara soal Rumor Pensiun Jelang The Devil’s Plan 3

Jang Dong Mi (allkpop)

JawaPos.com - Jang Dong Min jadi sorotan menjelang penayangan program survival, The Devil’s Plan: Dead Again.

Komedian sekaligus juara berbagai kompetisi survival tersebut menegaskan bahwa dirinya belum memiliki rencana untuk pensiun dari acara sejenis.

Dalam konferensi pers pada 5 November 2026, ia bahkan menyebut Hong Jin Ho sebagai sosok yang menyebarkan rumor bahwa dirinya telah berhenti berkompetisi.

Mengutip laporan Allkpop, Jang Dong Min membantah kabar tersebut dengan pernyataan tegas bahwa selama dirinya masih hidup, tidak ada istilah pensiun dari survival show. Ia juga mengaku siap menerima tantangan dari siapa pun yang ingin berkompetisi dengannya.

Pernyataan itu disampaikan dengan nada bercanda, tetapi sekaligus menunjukkan semangatnya untuk terus menguji kemampuan.

Jang Dong Min menjelaskan bahwa keputusannya kembali mengikuti kompetisi bukan tanpa pertimbangan. Ia sempat merasa ragu, namun setelah berdiskusi dengan produser Jung Jong Yeon, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut.

Menurutnya, kesempatan berkumpul dengan para pemain kuat dalam satu kompetisi besar menjadi pengalaman yang sayang untuk dilewatkan.

The Devil’s Plan: Dead Again disebut menghadirkan 16 peserta, jumlah terbesar sepanjang sejarah serial tersebut.

Para pemain terdiri dari mantan juara, veteran survival, serta peserta baru yang siap menghadirkan persaingan strategi dan adu kecerdasan. Hong Jin Ho, Ha Seok Jin, Oh Hyun Min, Jung Hyun Gyu, dan sejumlah pemain lainnya turut meramaikan musim terbaru ini.

Produser Jung Jong Yeon juga memuji kemampuan Jang Dong Min dan menyebutnya sebagai salah satu peserta yang paling dinantikan.

The Devil’s Plan: Dead Again tayang di Netflix mulai 10 November 2026 dengan total 14 episode yang dirilis selama tiga minggu.

Kembalinya Jang Dong Min pun menjadi salah satu daya tarik utama bagi penggemar kompetisi strategi dan survival Korea.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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