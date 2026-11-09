Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 04.01 WIB

Jo Yu Ri Bergabung dengan Film Netflix Possible Love Karya Lee Chang Dong

Jo Yu Ri (allkpop) - Image

Jo Yu Ri (allkpop)

JawaPos.com - Jo Yu Ri perluas perjalanan kariernya di dunia akting. Setelah menarik perhatian melalui serial Squid Game musim kedua dan ketiga, kini ia dipercaya tampil dalam film terbaru garapan sutradara ternama Lee Chang Dong berjudul Possible Love.

Proyek ini menjadi kesempatan baru bagi Jo Yu Ri untuk menunjukkan kemampuan aktingnya dalam karya layar lebar dengan cerita yang lebih kompleks.

Agensi WAKEONE mengonfirmasi keterlibatan Jo Yu Ri dalam film tersebut. Ia mendapatkan peran sebagai Mi Ok muda, karakter yang versi dewasanya dimainkan oleh aktris Jeon Do Yeon.

Mengutip laporan Allkpop pada, Jo Yu Ri disebut mampu menghadirkan sisi kepolosan dan pesona tersendiri untuk karakter tersebut, sekaligus menyesuaikan diri dengan gaya sinematik khas Lee Chang Dong.

Menariknya, Jo Yu Ri mendapatkan peran itu melalui proses audisi. Dalam wawancara yang diberitakan Starnews pada 6 November, Lee Chang Dong mengungkapkan bahwa sang aktris mengikuti audisi bersama kandidat lainnya dan menunjukkan sikap yang sangat terbuka terhadap proses pengarahan.

Sutradara tersebut juga memuji sikap proaktif Jo Yu Ri selama berada di lokasi syuting. Menurutnya, karakter dan nuansa yang dimiliki Jo Yu Ri terasa cocok dengan sosok Mi Ok.

Untuk mempersiapkan perannya, Jo Yu Ri dikabarkan berulang kali menonton film I Wish I Had a Wife demi mempelajari nuansa emosi dan gaya akting Jeon Do Yeon.

Ia berusaha memahami karakter yang akan diperankannya agar transisi antara versi muda dan dewasa Mi Ok terasa lebih menyatu. Persiapan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun karakter yang memiliki perjalanan emosional cukup mendalam.

Possible Love mengisahkan dua pasangan suami istri dengan latar kehidupan berbeda. Pasangan pertama terdiri dari Ho Seok, seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan istrinya, Mi Ok.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jeon Do Yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 Berkat Aktingnya di Film Possible Love - Image
Music & Movie

Jeon Do Yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 Berkat Aktingnya di Film Possible Love

Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.02 WIB

‘Possible Love’ Tembus Festival Film Bergengsi, Lee Chang Dong Terima Penghargaan Khusus  - Image
Music & Movie

‘Possible Love’ Tembus Festival Film Bergengsi, Lee Chang Dong Terima Penghargaan Khusus 

Jumat, 4 September 2026 | 21.54 WIB

Possible Love Rilis Trailer, Jeon Do Yeon hingga Sul Kyung Gu Tunjukkan Chemistry Kuat - Image
Entertainment

Possible Love Rilis Trailer, Jeon Do Yeon hingga Sul Kyung Gu Tunjukkan Chemistry Kuat

Selasa, 1 September 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore