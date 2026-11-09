Jo Yu Ri Bergabung dengan Film Netflix Possible Love Karya Lee Chang Dong

JawaPos.com - Jo Yu Ri perluas perjalanan kariernya di dunia akting. Setelah menarik perhatian melalui serial Squid Game musim kedua dan ketiga, kini ia dipercaya tampil dalam film terbaru garapan sutradara ternama Lee Chang Dong berjudul Possible Love.

Proyek ini menjadi kesempatan baru bagi Jo Yu Ri untuk menunjukkan kemampuan aktingnya dalam karya layar lebar dengan cerita yang lebih kompleks.

Agensi WAKEONE mengonfirmasi keterlibatan Jo Yu Ri dalam film tersebut. Ia mendapatkan peran sebagai Mi Ok muda, karakter yang versi dewasanya dimainkan oleh aktris Jeon Do Yeon.

Mengutip laporan Allkpop pada, Jo Yu Ri disebut mampu menghadirkan sisi kepolosan dan pesona tersendiri untuk karakter tersebut, sekaligus menyesuaikan diri dengan gaya sinematik khas Lee Chang Dong.

Menariknya, Jo Yu Ri mendapatkan peran itu melalui proses audisi. Dalam wawancara yang diberitakan Starnews pada 6 November, Lee Chang Dong mengungkapkan bahwa sang aktris mengikuti audisi bersama kandidat lainnya dan menunjukkan sikap yang sangat terbuka terhadap proses pengarahan.

Sutradara tersebut juga memuji sikap proaktif Jo Yu Ri selama berada di lokasi syuting. Menurutnya, karakter dan nuansa yang dimiliki Jo Yu Ri terasa cocok dengan sosok Mi Ok.

Untuk mempersiapkan perannya, Jo Yu Ri dikabarkan berulang kali menonton film I Wish I Had a Wife demi mempelajari nuansa emosi dan gaya akting Jeon Do Yeon.

Ia berusaha memahami karakter yang akan diperankannya agar transisi antara versi muda dan dewasa Mi Ok terasa lebih menyatu. Persiapan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun karakter yang memiliki perjalanan emosional cukup mendalam.