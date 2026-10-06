ALLDAY PROJECT Tampil Full Member di “Amazing Saturday”

allday project (x @adprojectpics)
JawaPos.com – ALLDAY PROJECT tunjukkan sisi berbeda mereka lewat penampilan perdana sebagai grup lengkap di variety show populer, “Amazing Saturday”.
Preview episode terbaru memperlihatkan kelima member bersiap menghadapi berbagai permainan sekaligus beradu kemampuan dengan para pengisi acara tetap.
Menurut laporan Soompi, episode mendatang akan menghadirkan seluruh member ALLDAY PROJECT sebagai bintang tamu.
Preview dibuka dengan Annie yang mengungkapkan bahwa Woochan pernah mengatakan keinginannya untuk tampil di “Amazing Saturday” ketika masih menjadi trainee. Kini, keinginan tersebut akhirnya terwujud setelah mereka debut sebagai grup.
Namun, penampilan mereka tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Pembawa acara Boom mengumumkan bahwa ALLDAY PROJECT akan berhadapan langsung dengan para member tetap “Amazing Saturday”.
Semangat kompetitif Youngseo terlihat begitu kuat, sementara seluruh member juga bertekad membawa pulang kemenangan.
Meski begitu, tekad tersebut justru membuat situasi semakin menghibur ketika ALLDAY PROJECT mulai kesulitan menghadapi berbagai permainan.
Tarzzan sukses mencuri perhatian dengan tingkah jenakanya, sedangkan Bailey mencoba mencari keuntungan dengan bercanda mengaku dirinya tidak terlalu pandai berbicara bahasa Korea.
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Jawa Pos
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