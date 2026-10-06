Pertemuan Tak Terduga Kim So Hyun dan Choo Young Woo di Preview Between Steps

Between steps (x @soompi)
JawaPos.com – Drama terbaru Between Steps semakin membuat penasaran menjelang penayangan perdananya. Preview episode pertama memperlihatkan pertemuan tak terduga antara Im Yoo Jin yang diperankan Kim So Hyun dan Park Min Jae yang dimainkan Choo Young Woo.
Keduanya pertama kali bertemu dalam situasi sederhana, tetapi momen tersebut menjadi awal dari hubungan yang perlahan berkembang.
Menurut laporan Soompi, Im Yoo Jin sedang terburu-buru mengejar bus ketika ia terjatuh hingga lututnya terluka. Di tengah situasi tersebut, Park Min Jae yang sama sekali belum dikenalnya tiba-tiba menghampiri dan menawarkan bantuan. Ia memberikan sebotol air sekaligus meminta Yoo Jin membersihkan lukanya agar tidak mengalami infeksi.
Perhatian Park Min Jae tidak berhenti di situ. Ketika melihat sepatu Yoo Jin rusak, ia meminta perempuan tersebut menyerahkan sepatunya. Tanpa diduga, Min Jae justru melepas bagian hak dari kedua sepatu tersebut.
Yoo Jin sempat terkejut karena mengira ia telah merusak sepatu yang masih bagus, tetapi Min Jae menjelaskan bahwa kedua kaki perlu berada pada ketinggian yang seimbang agar Yoo Jin dapat berjalan dengan nyaman.
Momen sederhana tersebut memperlihatkan sisi perhatian Park Min Jae yang tampak tenang dan penuh pertimbangan. Ia bahkan mengingatkan Yoo Jin agar tidak kembali berlari mengejar bus karena bus berikutnya akan datang.
Sikapnya yang begitu peduli kepada orang asing membuat Yoo Jin tampak terkejut sekaligus meninggalkan kesan tersendiri.
Between Steps mengisahkan Park Min Jae, mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, dan Im Yoo Jin, seorang mahasiswa pascasarjana yang menemukan kembali arah hidupnya setelah sebelumnya merasa kehilangan tujuan.
Drama ini merupakan karya mendiang sutradara Ahn Pan Seok, yang sebelumnya menggarap Something in the Rain, One Spring Night, dan The Midnight Romance in Hagwon.
Dengan kisah cinta yang berangkat dari pertemuan sederhana dan karakter yang sama-sama sedang mencari jalan baru dalam hidup, Between Steps menawarkan romansa yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.
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Jawa Pos
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