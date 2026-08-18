Coco 2 Tampilkan Miguel Remaja dalam Petualangan Baru di Alam Kematian

JawaPos.com – Disney dan Pixar akhirnya mengungkap detail pertama 'Coco 2', termasuk konsep seni yang memperlihatkan Miguel telah beranjak remaja bersama anjing kesayangannya, Dante.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (18/8), Sekuel tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029, dengan Benjamin Bratt kembali mengisi suara Ernesto de la Cruz.

Bratt mengungkapkan bahwa Ernesto akan kembali dan berusaha membalas dendam dengan mengirim Miguel dalam petualangan menuju Alam Kematian.

Baca Juga:Tottenham Hotspur Percaya Diri Ingin Datangkan Cody Gakpo

Dalam cerita barunya, Miguel disebut harus bekerja sama dengan Ernesto setelah kembali memasuki Alam Kematian.

Lee Unkrich, sutradara film pertama, akan kembali menyutradarai 'Coco 2' bersama Adrian Molina, sedangkan Mark Nielsen dipercaya sebagai produser.

Film pertama 'Coco' yang dirilis pada 2017 meraih pendapatan lebih dari USD 800 juta atau sekitar Rp14,26 triliun di box office global.

Film 'Coco' pertama mengisahkan perjalanan Miguel yang memiliki kecintaan terhadap musik dan menemukan rahasia keluarganya saat memasuki Alam Kematian dalam perayaan Día de los Muertos.

Film tersebut sukses secara komersial sekaligus memenangkan dua penghargaan Oscar, termasuk Film Animasi Terbaik dan Lagu Orisinal Terbaik melalui 'Remember Me'.