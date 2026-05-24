Lagu Solo Yeonjun TXT yang Bertajuk GGUM diunggah Secara Ilegal, BIGHIT MUSIC Rilis Pernyataan

Yeonjun TXT. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Belakangan ini, agensi BIGHIT MUSIC telah merilis pernyataan resmi terkait penggunaan tidak sah lagu solo Yeonjun TXT, yang bertajuk GGUM.
Dikutip dari Soompi, agensi menyebut bahwa lagu itu telah digunakan secara tidak sah dan diunggah secara ilegal ke DSP (platform streaming digital) domestik hingga internasional.
Hal ini pun merugikan untuk Yeonjun serta orang-orang yang telah bekerja keras untuk karya indah tersebut.
Agensi mengambil langkah-langkah seperti meminta penghapusan audio yang tidak sah dari platform streaming yang terpengaruh untuk mencegah distribusi lebih lanjut.
“Mengingat keseriusan masalah ini, kami juga sedang mempertimbangkan tindakan hukum tambahan serta mengambil semua langkah yang melanggar hak-hak artis,” ungkap agensi.
Agensi melanjutkan, “Kami memprioritaskan perlindungan hak-hak artis, tmelakukan yang terbaik untuk melindungi kekayaan intelektual dan hak cipta mereka melalui pemantauan menyeluruh.”
Mereka menyebutkan, laporan dari penggemar sangat membantu dalam tindakan yang mungkin kami ambil untuk melindungi hak-hak artis
“Jika Anda menemukan kasus pelanggaran hak-hak artis kami, harap laporkan melalui “Situs Web Pelaporan Pelanggaran Hak Artis HYBE (protect.hybecorp.com),” ungkapnya.
Yeonjun menjadi bagian dari boygrup Korea Selatan TXT yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment, dimana ada anggota lain yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan HueningKai.
Grup tersebut memulai debutnya pada tanggal 4 Maret 2019, dengan extended play (EP) The Dream Chapter: Star.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi