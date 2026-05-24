Lagu Solo Yeonjun TXT yang Bertajuk GGUM diunggah Secara Ilegal, BIGHIT MUSIC Rilis Pernyataan

JawaPos.com – Belakangan ini, agensi BIGHIT MUSIC telah merilis pernyataan resmi terkait penggunaan tidak sah lagu solo Yeonjun TXT, yang bertajuk GGUM.

Dikutip dari Soompi, agensi menyebut bahwa lagu itu telah digunakan secara tidak sah dan diunggah secara ilegal ke DSP (platform streaming digital) domestik hingga internasional.

Hal ini pun merugikan untuk Yeonjun serta orang-orang yang telah bekerja keras untuk karya indah tersebut.

Agensi mengambil langkah-langkah seperti meminta penghapusan audio yang tidak sah dari platform streaming yang terpengaruh untuk mencegah distribusi lebih lanjut.

“Mengingat keseriusan masalah ini, kami juga sedang mempertimbangkan tindakan hukum tambahan serta mengambil semua langkah yang melanggar hak-hak artis,” ungkap agensi.

Agensi melanjutkan, “Kami memprioritaskan perlindungan hak-hak artis, tmelakukan yang terbaik untuk melindungi kekayaan intelektual dan hak cipta mereka melalui pemantauan menyeluruh.”

Mereka menyebutkan, laporan dari penggemar sangat membantu dalam tindakan yang mungkin kami ambil untuk melindungi hak-hak artis

“Jika Anda menemukan kasus pelanggaran hak-hak artis kami, harap laporkan melalui “Situs Web Pelaporan Pelanggaran Hak Artis HYBE (protect.hybecorp.com),” ungkapnya.

Yeonjun menjadi bagian dari boygrup Korea Selatan TXT yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment, dimana ada anggota lain yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan HueningKai.