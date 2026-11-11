Bikin Kulit Kepala Gatal dan Bersisik, Ini 5 Mitos Ketombe yang Perlu Diluruskan

JawaPos.com – Ketombe menjadi salah satu gangguan kulit kepala yang cukup sering dialami banyak orang. Kemunculannya ditandai dengan serpihan kulit berwarna putih atau kekuningan yang terkadang disertai rasa gatal dan iritasi.

Masalah ini kerap dikaitkan dengan kebiasaan menjaga kebersihan rambut. Sebagian orang menganggap ketombe muncul akibat jarang keramas, terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak, hingga kebiasaan membiarkan rambut dalam keadaan kotor.

Padahal, penyebab ketombe tidak sesederhana anggapan tersebut. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produksi minyak berlebih, pertumbuhan jamur alami di kulit kepala, serta respons kulit terhadap kondisi tertentu.

Kesalahpahaman mengenai ketombe juga bisa membuat seseorang memilih cara perawatan yang kurang tepat. Akibatnya, masalah kulit kepala justru berpotensi terus berulang meskipun sudah melakukan berbagai upaya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima mitos seputar ketombe yang masih sering dipercaya masyarakat. Memahami fakta di balik setiap anggapan ini penting agar perawatan rambut dan kulit kepala bisa dilakukan secara lebih tepat.

Berikut penjelasannya.

1. Mitos: Ketombe Muncul karena Jarang Mencuci Rambut

Banyak orang beranggapan bahwa ketombe merupakan akibat dari kebiasaan tidak menjaga kebersihan rambut. Karena itu, keramas lebih sering dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menghilangkan serpihan putih di kulit kepala.

Faktanya, kemunculan ketombe tidak selalu berkaitan dengan seberapa sering seseorang mencuci rambut. Bahkan, orang yang rutin keramas setiap hari sekalipun masih bisa mengalami masalah tersebut.

Ketombe umumnya berhubungan dengan pertumbuhan jamur alami bernama Malassezia yang terdapat di kulit kepala. Ketika keseimbangan kulit kepala terganggu dan muncul peradangan, serpihan kulit dapat terbentuk lebih banyak.

Oleh sebab itu, menjaga kebersihan rambut memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan muncul atau tidaknya ketombe.

2. Mitos: Kulit Kepala Kering Selalu Menjadi Penyebab Ketombe

Sebagian orang mengira kulit kepala yang kekurangan kelembapan merupakan penyebab utama munculnya ketombe. Anggapan ini membuat banyak orang langsung menggunakan produk pelembap ketika menemukan serpihan putih pada rambut.

Padahal, kulit kepala kering dan ketombe merupakan dua kondisi yang berbeda meskipun gejalanya terkadang terlihat serupa.

Kulit kepala yang kering dapat menyebabkan pengelupasan karena kurangnya kelembapan. Sementara itu, ketombe lebih sering berkaitan dengan peradangan dan respons kulit terhadap pertumbuhan jamur alami.

Produksi minyak berlebih juga dapat memperburuk kondisi tertentu karena menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan Malassezia.

Karena itu, penting untuk mengenali kondisi kulit kepala terlebih dahulu sebelum menentukan jenis perawatan yang digunakan.

3. Mitos: Ketombe Hanya Dialami Pemilik Rambut Berminyak atau Kotor

Rambut berminyak sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang lebih mudah mengalami ketombe. Hal ini membuat sebagian orang mengira bahwa mereka yang mempunyai kulit kepala kering tidak akan mengalami masalah serupa.

Kenyataannya, ketombe tidak hanya dialami oleh orang dengan rambut berminyak. Mereka yang memiliki kulit kepala kering juga dapat mengalami pengelupasan dan rasa gatal.

Ada sejumlah faktor yang bisa memengaruhi kondisi kulit kepala, seperti sensitivitas terhadap produk perawatan rambut, aktivitas jamur alami, perubahan cuaca, serta stres.

Dengan demikian, kondisi rambut yang terlihat bersih maupun tidak berminyak bukan jaminan seseorang terbebas dari ketombe.

Memilih produk perawatan yang sesuai dengan kondisi kulit kepala menjadi salah satu langkah penting untuk membantu mengurangi masalah tersebut.

4. Mitos: Ketombe Bisa Menular kepada Orang Lain

Anggapan bahwa ketombe dapat berpindah dari satu orang ke orang lain masih cukup sering ditemukan. Bahkan, sebagian orang merasa khawatir menggunakan sisir atau perlengkapan rambut secara bergantian dengan seseorang yang memiliki ketombe.

Namun, ketombe pada umumnya bukan penyakit menular. Kondisi ini terjadi akibat gangguan pada keseimbangan kulit kepala, termasuk respons terhadap jamur Malassezia yang memang secara alami terdapat pada kulit manusia.

Berbeda dengan kutu rambut yang dapat berpindah melalui kontak langsung atau penggunaan perlengkapan tertentu secara bersama-sama, ketombe tidak menyebar dengan cara tersebut.

Karena itu, seseorang tidak perlu khawatir tertular ketombe hanya karena berada dekat dengan orang yang mengalaminya.

Meski demikian, menjaga kebersihan perlengkapan rambut tetap penting untuk mendukung kesehatan kulit kepala.

5. Mitos: Ketombe Sepenuhnya Disebabkan oleh Pola Makan Tidak Sehat

Makanan berminyak, makanan cepat saji, serta konsumsi gula berlebihan sering dituding sebagai penyebab utama ketombe.

Padahal, hubungan antara pola makan dan kondisi kulit kepala tidak sesederhana itu. Ketombe lebih erat kaitannya dengan faktor produksi minyak, pertumbuhan jamur alami, serta respons peradangan pada kulit kepala.

Meski demikian, asupan nutrisi tetap mempunyai peran dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut secara keseluruhan.

Kekurangan nutrisi tertentu, seperti zinc, vitamin B, dan asam lemak omega-3, dapat memengaruhi kesehatan kulit. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu mendukung kondisi kulit kepala, meskipun tidak secara langsung menjamin ketombe hilang sepenuhnya.

Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat sebaiknya dilakukan bersamaan dengan perawatan kulit kepala yang sesuai.