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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 20.57 WIB

Bikin Kulit Kepala Gatal dan Bersisik, Ini 5 Mitos Ketombe yang Perlu Diluruskan

ilustrasi ketombe. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi ketombe. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ketombe menjadi salah satu gangguan kulit kepala yang cukup sering dialami banyak orang. Kemunculannya ditandai dengan serpihan kulit berwarna putih atau kekuningan yang terkadang disertai rasa gatal dan iritasi.

Masalah ini kerap dikaitkan dengan kebiasaan menjaga kebersihan rambut. Sebagian orang menganggap ketombe muncul akibat jarang keramas, terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak, hingga kebiasaan membiarkan rambut dalam keadaan kotor.

Padahal, penyebab ketombe tidak sesederhana anggapan tersebut. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produksi minyak berlebih, pertumbuhan jamur alami di kulit kepala, serta respons kulit terhadap kondisi tertentu.

Kesalahpahaman mengenai ketombe juga bisa membuat seseorang memilih cara perawatan yang kurang tepat. Akibatnya, masalah kulit kepala justru berpotensi terus berulang meskipun sudah melakukan berbagai upaya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima mitos seputar ketombe yang masih sering dipercaya masyarakat. Memahami fakta di balik setiap anggapan ini penting agar perawatan rambut dan kulit kepala bisa dilakukan secara lebih tepat.

Berikut penjelasannya.

1. Mitos: Ketombe Muncul karena Jarang Mencuci Rambut

Banyak orang beranggapan bahwa ketombe merupakan akibat dari kebiasaan tidak menjaga kebersihan rambut. Karena itu, keramas lebih sering dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menghilangkan serpihan putih di kulit kepala.

Faktanya, kemunculan ketombe tidak selalu berkaitan dengan seberapa sering seseorang mencuci rambut. Bahkan, orang yang rutin keramas setiap hari sekalipun masih bisa mengalami masalah tersebut.

Ketombe umumnya berhubungan dengan pertumbuhan jamur alami bernama Malassezia yang terdapat di kulit kepala. Ketika keseimbangan kulit kepala terganggu dan muncul peradangan, serpihan kulit dapat terbentuk lebih banyak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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