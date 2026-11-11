Jangan Disepelekan! 4 Mimpi Ini Kerap Dikaitkan dengan Datangnya Kesialan

JawaPos.com – Mimpi menjadi pengalaman tidur yang terkadang menghadirkan berbagai kejadian tidak biasa. Mulai dari peristiwa menyenangkan hingga gambaran aneh yang bahkan belum pernah dijumpai seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur yang tidak memiliki arti khusus. Namun, ada pula yang percaya bahwa kejadian tertentu saat bermimpi menyimpan pesan atau simbol yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk kemungkinan datangnya masalah dan kesialan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat empat gambaran dalam mimpi yang kerap dihubungkan dengan pertanda kurang baik. Objek maupun peristiwa tersebut dipercaya melambangkan kerentanan, konflik, hingga ketidakstabilan dalam menjalani kehidupan.

Penasaran apa saja mimpi yang dimaksud dan bagaimana penafsirannya? Berikut empat makna mimpi yang sering dikaitkan dengan nasib buruk.

1. Mimpi Gigi Copot

Mengalami mimpi gigi copot bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, terlebih jika kejadian tersebut terasa begitu nyata. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, mimpi ini sering dihubungkan dengan perasaan kehilangan dan ketakutan menghadapi perubahan.

Gigi sendiri kerap dianggap sebagai simbol kekuatan, kemampuan berkomunikasi, serta kepercayaan diri. Oleh karena itu, kehilangan gigi dalam mimpi dipercaya menggambarkan kekhawatiran seseorang ketika merasa tidak mampu mempertahankan pendapat atau kehilangan kendali atas suatu keadaan.

Makna lainnya berkaitan dengan rasa tidak berdaya dalam hubungan maupun lingkungan pekerjaan. Seseorang mungkin sedang menghadapi situasi yang membuatnya merasa kurang dihargai atau kesulitan menunjukkan kemampuan diri.

Jika mengalami mimpi ini, tidak ada salahnya menjadikannya sebagai pengingat untuk memperkuat rasa percaya diri. Membangun komunikasi yang sehat dan berani menyampaikan pendapat dapat membantu seseorang menghadapi berbagai persoalan.