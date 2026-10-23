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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.55 WIB

3 Shio yang Mimpinya Jadi Kenyataan di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Kejutan Datang Setiap Hari

Shio yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 kejutan datang setiap hari. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 kejutan datang setiap hari. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api dikatakan akan berlangsung dengan penuh kejutan tak terduga.

Keberuntungan sangat mungkin hadir ke dalam hidup segelintir orang lalu membuat banyak perubahan hidup.

Salah satu di antaranya yakni membuka jalan menuju kesuksesan dan juga pencapaian yang membanggakan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 kejutan datang setiap hari.

1. Shio Macan

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio macan diramalkan akan membuka jalan kesuksesan di akhir tahun 2026 ini.

Segala daya upaya dan kerja keras yang selama ini dilakukan diyakini akan berbalas manis di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini keberuntungan akan membuat mimpi yang dipunya selama ini jadi terkabul. 

Editor: Novia Tri Astuti
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