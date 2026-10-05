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Senin, 5 Oktober 2026 | 22.51 WIB

3 Zodiak yang Bakal Wujudkan Mimpinya di Oktober 2026, Hal-Hal Indah Segera Datang

Zodiak yang diramalkan bakal mewujudkan mimpinya di Oktober 2026 saat hal-hal indah segera datang. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal mewujudkan mimpinya di Oktober 2026 saat hal-hal indah segera datang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Mewujudkan harapan tentu jadi salah satu kebahagiaan yang tersendiri bagi orang yang berhasil mencapainya.

Namun, tidak semua cukup beruntung bisa merealisasikan apa yang diharapkan atau diinginkan dalam hidup.

Di akhir tahun ini sendiri diprediksi ada segelintir orang yang berkesempatan menjadikan harapannya itu kenyataan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal mewujudkan mimpinya di Oktober 2026 saat hal-hal indah segera datang.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan punya keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa mewujudkan keinginan besarnya.

Mimpi seperti memberi barang mewah akhirnya bisa mereka lakukan di akhir tahun kuda api ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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