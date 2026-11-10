Ingin Pencernaan Lebih Sehat? 10 Minuman Ini Bisa Membantu Menjaga Keseimbangan Usus

Ilustrasi air kelapa. (Freepik) JawaPos.com – Menjaga kesehatan usus merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung kondisi tubuh secara keseluruhan. Organ pencernaan ini tidak hanya bertugas mengolah makanan, tetapi juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Di dalam saluran pencernaan terdapat kumpulan mikroorganisme yang dikenal sebagai mikrobioma usus. Keseimbangan antara bakteri baik dan mikroorganisme lainnya dapat memengaruhi proses pencernaan serta berbagai fungsi tubuh. Dilansir dari NDTV, terdapat sepuluh jenis minuman yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Beberapa di antaranya mengandung probiotik, antioksidan, maupun senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Selain memperhatikan makanan yang dikonsumsi, mencukupi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting. Kebiasaan sederhana seperti memilih minuman yang tepat dan menjaga asupan air putih dapat membantu menunjang fungsi sistem pencernaan. Lantas, apa saja minuman yang bisa dimasukkan ke dalam menu sehari-hari untuk mendukung kesehatan usus? Berikut daftarnya. 1. Buttermilk, Minuman Fermentasi yang Mengandung Probiotik Buttermilk merupakan minuman berbahan dasar susu yang memiliki cita rasa sedikit asam dan dikenal dalam berbagai tradisi kuliner. Produk buttermilk hasil fermentasi dapat mengandung bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Selain itu, minuman ini juga menyediakan kalsium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan probiotiknya berpotensi mendukung fungsi pencernaan, meskipun manfaatnya dapat berbeda tergantung jenis dan proses pengolahan produk yang dikonsumsi. 2. Teh Jahe, Pilihan untuk Menenangkan Pencernaan Jahe sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami dalam berbagai minuman tradisional. Selain memberikan sensasi hangat, rempah ini mengandung senyawa aktif yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Mengonsumsi teh jahe dapat menjadi pilihan ketika perut terasa kurang nyaman. Jahe juga dikenal berpotensi membantu meredakan mual dan mendukung proses pengosongan lambung. Cara membuatnya cukup mudah, yakni dengan merebus beberapa irisan jahe segar menggunakan air panas. Minuman ini bisa dinikmati selagi hangat tanpa tambahan gula berlebihan. 3. Teh Hijau, Kaya Antioksidan untuk Mendukung Mikrobioma Teh hijau termasuk minuman yang kaya akan senyawa antioksidan, terutama katekin. Kandungan tersebut berperan dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain manfaatnya bagi kesehatan secara umum, polifenol dalam teh hijau juga menjadi perhatian dalam penelitian mengenai hubungan antara pola makan dan mikrobioma usus.