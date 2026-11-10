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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 20.56 WIB

Sering Mata Bengkak Setelah Menangis? Begini 5 Cara Mudah Mengatasinya

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami tubuh ketika seseorang merasakan emosi tertentu, mulai dari kesedihan, kebahagiaan, hingga rasa haru. Namun, setelah mengeluarkan banyak air mata, tidak jarang area sekitar mata terlihat membengkak, kemerahan, bahkan terasa kering.

Kondisi mata sembap setelah menangis umumnya bersifat sementara dan dapat membaik dengan sendirinya. Meski begitu, pembengkakan terkadang membuat wajah terlihat lelah sehingga sebagian orang ingin segera mengembalikan kondisi matanya seperti semula.

Kabar baiknya, ada sejumlah perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi pembengkakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk meredakan mata bengkak setelah menangis.

1. Mengompres Mata Menggunakan Air Dingin

Kompres dingin menjadi salah satu pilihan praktis untuk membantu mengurangi pembengkakan pada area sekitar mata.

Suhu dingin dapat membantu menyempitkan pembuluh darah sementara sehingga kemerahan dan pembengkakan berangsur berkurang.

Caranya cukup mudah, siapkan kain bersih yang sudah dibasahi air dingin. Anda juga bisa menggunakan sendok yang telah didinginkan atau kompres dingin lainnya.

Tempelkan secara perlahan pada kedua kelopak mata dalam keadaan tertutup selama kurang lebih 10 menit. Hindari menggunakan benda yang terlalu dingin secara langsung pada kulit agar tidak menimbulkan iritasi.

2. Memanfaatkan Irisan Mentimun

Editor: Setyo Adi Nugroho
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