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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 20.33 WIB

Jangan Menunda, 8 Langkah Sederhana Ini Bisa Mengubah Hidupmu dalam 5 Tahun Mendatang

kiat sukses dalam waktu lima tahun kedepan. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Kesuksesan dalam kehidupan tidak selalu datang dari keputusan besar atau kesempatan istimewa yang muncul secara tiba-tiba. Sering kali, pencapaian yang berarti justru terbentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara berulang.

Lima tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk membangun perubahan positif apabila setiap harinya diisi dengan langkah-langkah yang tepat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang meningkatkan kemampuan, memperbaiki pola pikir, dan mencapai tujuan hidupnya secara bertahap.

Karena itu, tidak ada salahnya mulai memperbaiki rutinitas dari sekarang agar masa depan menjadi lebih terarah.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang bisa diterapkan setiap hari sebagai upaya membangun kesuksesan dalam lima tahun mendatang.

1. Mengawali Pagi dengan Pikiran Jernih dan Tujuan yang Jelas

Cara seseorang memulai pagi dapat memengaruhi bagaimana ia menjalani aktivitas sepanjang hari.

Tidak sedikit orang yang langsung membuka ponsel setelah bangun tidur untuk memeriksa pesan, membaca berita, atau melihat media sosial. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut membuat perhatian langsung teralihkan pada berbagai hal sebelum sempat menentukan prioritas pribadi.

Agar lebih produktif, cobalah menyediakan beberapa menit untuk menenangkan pikiran sebelum memulai aktivitas. Gunakan waktu tersebut untuk menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan dan tujuan yang ingin dicapai hari itu.

Dengan memiliki rencana sederhana sejak pagi, aktivitas akan terasa lebih terarah dan waktu bisa dimanfaatkan secara optimal.

2. Mengutamakan Konsistensi daripada Semangat Sesaat

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika mengejar kesuksesan adalah terlalu berambisi melakukan perubahan besar dalam waktu singkat.

Misalnya, seseorang berolahraga secara berlebihan pada awal pekan, tetapi kemudian berhenti karena merasa kelelahan. Hal serupa juga terjadi ketika seseorang bertekad membaca banyak buku, tetapi tidak mampu mempertahankan kebiasaan tersebut.

Padahal, perkembangan yang berarti lebih mudah dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara teratur.

Mulailah dengan target yang realistis, seperti membaca beberapa halaman buku setiap hari, berolahraga ringan, atau menyediakan waktu khusus untuk meningkatkan keterampilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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