Tetap Damai di Tengah Banyak Orang, Ini 8 Rahasia Orang dengan Kecerdasan Emosional Tinggi

Ilustrasi orang yang cerdas secara emosional menjaga ketenangan diri tanpa menjauh dari siapa pun (Freepik)
JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan hati yang tenang merupakan keinginan banyak orang. Namun, berbagai persoalan, perbedaan pendapat, hingga hubungan sosial terkadang membuat seseorang kesulitan mempertahankan keseimbangan emosionalnya.
Sebagian orang memilih menghindari lingkungan yang dianggap melelahkan demi mendapatkan ketenangan. Padahal, menciptakan kedamaian batin tidak selalu berarti harus menjauh dari teman, keluarga, maupun orang-orang di sekitar.
Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional baik justru mampu menghadapi berbagai karakter manusia tanpa harus mengorbankan kesehatan mentalnya. Mereka memahami kapan perlu terlibat, kapan harus mengatakan tidak, serta bagaimana mengendalikan perasaan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang biasanya dilakukan orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk menjaga ketenangan hidup. Sikap-sikap ini membantu mereka tetap menjalin hubungan baik dengan orang lain sekaligus melindungi kesejahteraan diri sendiri.
Berikut delapan cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Orang yang matang secara emosional tidak terbiasa mengambil keputusan atau memberikan tanggapan ketika sedang dikuasai amarah.
Mereka memahami bahwa reaksi spontan terkadang justru memperburuk keadaan. Karena itu, mereka memilih memberikan jeda sebelum menanggapi perkataan maupun tindakan orang lain.
Menarik napas, menenangkan pikiran, atau mengambil waktu sebentar untuk memahami situasi menjadi langkah sederhana yang sering dilakukan.
Dengan cara tersebut, mereka dapat melihat persoalan secara lebih objektif dan menentukan respons yang tepat.
Kebiasaan ini bukan berarti memendam perasaan, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertindak lebih bijaksana daripada sekadar mengikuti dorongan emosi sesaat.
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Jawa Pos
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