7 Tips Belanja Kebutuhan Pokok Akhir Tahun agar Hemat dan Tidak Boros

JawaPos.com - Menjelang akhir tahun, pengeluaran rumah tangga biasanya meningkat. Selain kebutuhan sehari-hari, ada berbagai biaya tambahan yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan liburan, acara keluarga, hingga kebutuhan kesehatan. Agar anggaran tidak membengkak, masyarakat perlu lebih cermat mengatur belanja kebutuhan pokok sejak November.

Salah satu cara menghemat pengeluaran adalah menyusun daftar belanja berdasarkan kebutuhan, membandingkan harga, serta memanfaatkan potongan harga untuk barang yang memang rutin digunakan. Dengan perencanaan yang tepat, stok kebutuhan rumah tangga bisa tetap terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang secara berlebihan.

Berikut tujuh tips belanja kebutuhan pokok menjelang akhir tahun agar lebih hemat dan terencana.

Buat Daftar Belanja Berdasarkan Kebutuhan Langkah pertama adalah memeriksa persediaan barang di rumah. Catat kebutuhan yang sudah habis atau hampir habis, seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, deterjen, tisu, hingga perlengkapan kebersihan.

Pisahkan kebutuhan rutin dengan barang tambahan yang belum mendesak. Cara ini membantu menghindari pembelian produk yang sebenarnya masih tersedia.

Daftar belanja juga bisa dibagi berdasarkan prioritas. Kebutuhan harian dan barang yang sulit digantikan sebaiknya ditempatkan di urutan pertama.

Tentukan Anggaran sebelum Berbelanja Diskon besar sering kali membuat seseorang membeli barang di luar rencana. Karena itu, tentukan batas pengeluaran sebelum mulai berbelanja.

Misalnya, pisahkan anggaran untuk kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, kesehatan, serta perlengkapan anak. Jangan mencampurkan seluruh kebutuhan dalam satu anggaran tanpa perhitungan.

Jika menemukan potongan harga, pastikan total belanja tetap sesuai kemampuan keuangan. Harga murah tidak selalu berarti pengeluaran lebih hemat apabila barang yang dibeli sebenarnya tidak diperlukan.