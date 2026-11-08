Jangan Cuma Belanja saat 11.11 Nanti, Ini 5 Cara Menjaga Keuangan Tetap Sehat

JawaPos.com - Momentum tanggal kembar 11.11 identik dengan berbagai promo dan diskon belanja. Namun, masyarakat perlu tetap memperhatikan kondisi keuangan agar pengeluaran untuk memenuhi keinginan tidak mengganggu kebutuhan lainnya.

Chief Client and Marketing Sun Life Indonesia Maika Randini mengatakan, kemudahan berbelanja melalui platform digital membuat masyarakat semakin leluasa mencari dan membeli barang. Di sisi lain, tekanan terhadap keuangan rumah tangga juga semakin besar.

“Hal ini terasa semakin relevan di Indonesia saat ini. Kita punya lebih banyak cara untuk menemukan, membandingkan, dan membeli apa pun yang diinginkan, cukup dengan beberapa ketukan di layar, sementara keuangan rumah tangga menghadapi tekanan yang kian besar,” kata Maika Randini, Chief Client and Marketing Sun Life Indonesia dalam keterangannya, Minggu (8/11).

Financial Resilience Index 2026 dari Sun Life mencatat 80 persen responden di Indonesia merasa inflasi membuat mereka semakin kesulitan memenuhi pengeluaran bulanan. Sebanyak 23 persen mulai menggunakan tabungan, sedangkan 26 persen lainnya mengurangi atau melewatkan pengeluaran kebutuhan pokok.

Agar kondisi keuangan tetap terjaga, masyarakat perlu menyeimbangkan pengeluaran saat ini dengan persiapan masa depan. Berikut lima cara yang bisa dilakukan!

1. Jangan Mudah Tergiur Diskon

Harga murah tidak selalu berarti hemat jika barang yang dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan. Sebelum melakukan transaksi, pertimbangkan apakah barang tersebut tetap ingin dibeli tanpa potongan harga dan apakah pengeluarannya sesuai dengan kemampuan finansial.

Promo kilat, flash sale, dan hitungan mundur diskon juga perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai keinginan mendapatkan harga murah justru membuat pengeluaran melebihi anggaran.