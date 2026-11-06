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Penulis: Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 7 November 2026 | 02.14 WIB

Visa Presents Livin’ MARKT: Hadirkan Ratusan Creative Local Brand dengan Promo dan Kemudahan Belanja

Bank Mandiri bersama Visa menghadirkan Visa Presents Livin’ MARKT pada 4 - 8 November 2026 di Senayan City, Jakarta. (Istimewa). - Image

Bank Mandiri bersama Visa menghadirkan Visa Presents Livin’ MARKT pada 4 - 8 November 2026 di Senayan City, Jakarta. (Istimewa).

JawaPos.com – Bank Mandiri bersama Visa menghadirkan Visa Presents Livin’ MARKT pada 4 - 8 November 2026 di Senayan City, Jakarta, dengan melibatkan lebih dari 250 creative local market terkemuka, pelaku usaha, komunitas, dan mitra. 

Berlangsung selama lima hari, acara ini menawarkan beragam kurasi produk dan aktivitas, mulai dari fashion, kecantikan, kuliner, hingga perjalanan, yang dilengkapi berbagai promo dan kemudahan transaksi non-tunai.

Senior Vice President Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengatakan, Visa Presents Livin’ MARKT menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai brand dan pelaku usaha dengan konsumen melalui pengalaman yang relevan dengan gaya hidup masyarakat.

Bank Mandiri terus berupaya menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi nasabah dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi dengan Visa dan berbagai brand serta pelaku usaha, kami ingin menghadirkan pengalaman lifestyle yang lebih terintegrasi dengan solusi transaksi yang cepat, mudah, aman, dan nyaman,” ujar Agus.

Beragam kategori meramaikan acara ini, mulai dari kuliner, kerajinan, fashion, beauty, fragrance, hobi, koleksi, family lifestyle, hingga travel. Untuk kategori local fashion brand & family lifestyle, Mombee dan Trademark Market hadir pada 4–7 November 2026. 

Sementara itu, pada 5–8 November 2026, pengunjung dapat menjelajahi berbagai kurasi market, antara lain Beauty Fashion Fragrance (BFF) Market, Collector Of Indonesia, Inacraft, Jacoweek Market, Mandiri Travel Deals, OMO, Perfume Pop Market, Snoopy Pop Up Store, serta Wall of Fades. Para pengunjung Livin’ MARKT dapat mengeksplorasi jajaran partner pop up market yang digemari masyarakat.

Head of Corporate Communications Visa Indonesia Astri Abyanti mengatakan, kolaborasi ini turut membuka peluang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menikmati pengalaman berbelanja yang didukung kemudahan pembayaran non-tunai.

Visa Presents Livin’ MARKT menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih menarik sekaligus mendorong adopsi pembayaran non-tunai. Melalui kemitraan dengan Bank Mandiri, kami ingin memberikan nilai tambah bagi konsumen dan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekosistem lifestyle dan creative local brand,” ujar Astri.

Sejalan dengan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung prinsip keberlanjutan dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, penyelenggaraan Livin’ MARKT turut mengintegrasikan aksi nyata dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembelian Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) sebesar 150 ton CO₂e untuk meng-offset sebagian emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan Livin’ Markt. Besaran emisi yang dikompensasi setara dengan emisi dari konsumsi listrik rumah tangga sekitar 172.414 kWh. Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri mengintegrasikan upaya kompensasi emisi dalam penyelenggaraan Livin’ Markt sekaligus mendukung proyek pengurangan emisi di Indonesia.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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