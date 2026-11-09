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Penulis: Berliana Rizqia Putri
Senin, 9 November 2026 | 22.06 WIB

9 Tips Berbicara di Depan Umum untuk Orang Introvert, Tak Perlu Jadi Ekstrovert agar Percaya Diri

ILUSTRASI: Rasa gugup saat berbicara di depan umum itu normal dan bisa dikelola dengan persiapan yang tepat. (MAGNIFIC) - Image

ILUSTRASI: Rasa gugup saat berbicara di depan umum itu normal dan bisa dikelola dengan persiapan yang tepat. (MAGNIFIC)

JawaPos.com - Berbicara terkadang untuk sebagian orang menjadi hal yang mudah, namun untuk orang yang introvert berbicara di depan umum adalah tantangan yang besar dan hal yang cukup sulit terutama untuk orang yang introvert karena rasa gugup, takut dinilai orang lain dapat membuat presentasi terasa menegangkan, mengerikan. Namun, menjadi introvert bukan berarti seseorang tidak bisa berbicara dengan percaya diri.

Kuncinya, tidak perlu memaksakan diri menjadi orang lain. Berbicara di depan umum adalah keterampilan hidup yang berguna, mulai dari presentasi di kelas, diskusi kelompok, hingga wawancara kerja pertama. Dan seperti keterampilan lainnya, ia bisa dilatih.

Berikut sembilan tips yang bisa dicoba untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri.

1. Ingat, Gugup Itu Normal

Rasa takut berbicara di depan umum berakar dari naluri bertahan hidup manusia purba. Saat merasa sedang menjadi pusat perhatian, respons “lawan atau lari” (fight or flight) pada tubuh langsung aktif. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika telapak tangan berkeringat atau jantung berdebar kencang.

Charlotte Lewis, pakar yang telah membantu banyak orang menemukan suaranya, baik di panggung maupun media sosial, menyarankan untuk mengubah cara pandang. Anggap rasa gugup sebagai tanda kesiapan, yakni tubuh sedang mengumpulkan energi agar kita tampil sebaik mungkin karena hal itu penting bagi kita.

2. Persiapkan Materi dan Buat “Simulator Bicara”

Bagi banyak orang introvert, persiapan adalah bagian yang tak terpisahkan. Susunlah materi yang mengalir logis, lengkap dengan alur cerita dan contoh. Setelah itu, bacalah dengan suara lantang agar kata-katanya semakin akrab dan terasa natural saat disampaikan.

Latihan memang kadang terasa canggung. Namun, menurut Charlotte, otak nyaris tidak membedakan pengalaman nyata dan yang dibayangkan. Karena itu, berlatih sambil mengajak anjing jalan-jalan, di depan teman, atau sekadar bergumam sendiri tetap dihitung.

Setiap kali berlatih, otak belajar bahwa kita bisa melewatinya, meski gugup atau terbata-bata. Ibaratnya simulator penerbangan bagi pilot: mereka tidak berlatih di pesawat sungguhan, sehingga saat momen sebenarnya tiba, semuanya sudah terasa familier.

Editor: Bintang Pradewo
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