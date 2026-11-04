Lagi-Lagi As Roda Mobil Listrik Patah, Kini Diduga Jaecoo J7 di Tanah Abang Jakarta

JawaPos.com - Patah as roda kembali melanda mobil listrik pabrikan Tiongkok. Kali ini, giliran mobil yang diduga Jaecoo J7 SUV berwarna hitam yang mengalaminya.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/11) pukul 08.20 WIB tadi pagi. Insiden ini diunggah oleh akun Instagram @jakarta.terkini.

Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak internal Jaecoo yang diterima JawaPos.com, bahwa kejadian ini masih diinvestigasi oleh pihak aftersales.

Sontak, kejadian yang terus-menerus menimpa mobil listrik ini mendapat tanggapan dari netizen.

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Salah satunya @danieldick** yang mempertanyakan mengapa mobil pabrikan Tiongkok gampang mengalami patah as roda.

“Gampang banget patah perasaan. Kemarin lihat Chery Omoda juga patah as belakang,” ungkapnya.

Bahkan, terdapat pula netizen yang mengungkapkan kejadian serupa bukan pertama kalinya terjadi.

“Kemarin ada juga kejadian sama, apa nggak horror pas lagi kebut senggol lobang dikit langsung copot. Kijang Kapsul dan Isuzu Panther paling jos,” jelas @ichalram***.

Di sisi lain, ada pula netizen yang mempertanyakan bisa-bisanya as roda patah. Padahal Tanah Abang termasuk daerah padat yang tak memungkinkan kebut-kebutan.