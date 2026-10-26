7 Cara Menciptakan Percakapan Bermakna agar Lebih Dekat dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Seseorang yang melakukan percakapan bermakna. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua percakapan meninggalkan kesan. Ada percakapan yang hanya berlangsung beberapa menit, tetapi setelahnya kita merasa lebih dekat dengan seseorang.

Kita merasa didengarkan, dipahami, bahkan mungkin menemukan sesuatu tentang diri sendiri yang sebelumnya tidak pernah kita sadari.



Namun, ada pula percakapan yang berlangsung berjam-jam tetapi terasa kosong. Banyak kata yang keluar, banyak topik yang dibicarakan, tetapi tidak ada hubungan emosional yang benar-benar terbentuk.



Perbedaannya sering kali bukan terletak pada seberapa pintar seseorang berbicara.



Percakapan yang bermakna lebih banyak berkaitan dengan bagaimana kita hadir, mendengarkan, merespons, dan menciptakan rasa aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), dalam psikologi, hubungan interpersonal yang sehat sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi. Orang cenderung lebih terbuka ketika merasa diterima, didengarkan, dan tidak buru-buru dihakimi.



Karena itu, jika kamu ingin memiliki percakapan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain, tujuh strategi berikut bisa kamu coba.



1. Jangan hanya menunggu giliran berbicara, benar-benar dengarkan



Salah satu kesalahan paling umum dalam percakapan adalah kita sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan.



Kita memang diam ketika orang lain berbicara, tetapi pikiran kita sudah sibuk mempersiapkan jawaban.



"Kira-kira aku harus jawab apa?"



"Aku pernah mengalami hal yang sama."



"Nanti aku mau cerita tentang pengalamanku."



Akibatnya, kita hanya menunggu kesempatan untuk berbicara.



Padahal, mendengarkan secara aktif merupakan salah satu fondasi komunikasi yang baik.



Active listening berarti memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan seseorang, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga berusaha memahami maksud, emosi, dan sudut pandangnya.



Misalnya, ketika seseorang berkata:



"Akhir-akhir ini aku merasa capek dengan pekerjaan."



Respons yang kurang mendalam mungkin:



"Aku juga. Pekerjaanku malah lebih parah."



Percakapan kemudian berubah menjadi kompetisi pengalaman.



Respons yang lebih mendengarkan bisa berupa:



"Kedengarannya kamu benar-benar sedang kelelahan. Bagian mana dari pekerjaanmu yang paling membuatmu merasa seperti itu?"



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.



Respons kedua menunjukkan bahwa kamu tidak sekadar mendengar kalimatnya. Kamu tertarik memahami pengalaman di balik kalimat tersebut.



Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas



Ketika seseorang berbicara, cobalah menahan dorongan untuk segera menghubungkan semuanya dengan dirimu sendiri.



Tidak setiap cerita membutuhkan cerita balasan.



Tidak setiap masalah membutuhkan nasihat.



Dan tidak setiap emosi membutuhkan solusi.



Kadang-kadang seseorang hanya ingin merasa bahwa pengalamannya benar-benar didengar.



Kamu bisa menunjukkan perhatian melalui kontak mata yang wajar, bahasa tubuh yang terbuka, anggukan, atau respons sederhana seperti:



"Jadi, waktu itu kamu merasa cukup kecewa, ya?"



atau:



"Aku bisa memahami kenapa situasi itu membuatmu berpikir seperti itu."



Percakapan yang bermakna sering kali dimulai dari satu hal sederhana: membuat orang lain merasa bahwa ketika berbicara denganmu, mereka tidak sedang berbicara kepada dinding.



2. Ajukan pertanyaan terbuka yang membuat orang berpikir dan bercerita



Jika kamu ingin percakapan menjadi lebih dalam, jangan hanya mengandalkan pertanyaan yang jawabannya "ya" atau "tidak".



Pertanyaan seperti:



"Kerjamu bagaimana?"



"Sudah makan?"



"Liburannya menyenangkan?"



memang tidak salah.



Tetapi pertanyaan tersebut cenderung menghasilkan jawaban pendek.



"Baik."



"Sudah."



"Ya, lumayan."



Setelah itu, percakapan berhenti.



Cobalah menggunakan pertanyaan terbuka.



Misalnya:



"Apa bagian paling menarik dari pekerjaanmu akhir-akhir ini?"



"Menurutmu, apa yang paling berubah dari dirimu selama beberapa tahun terakhir?"



"Hal apa yang belakangan ini paling sering kamu pikirkan?"



"Kalau bisa mengulang satu keputusan dalam hidupmu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan berbeda?"



Pertanyaan seperti ini memberikan ruang kepada orang lain untuk menentukan arah jawabannya sendiri.



Namun, jangan membuat percakapan terasa seperti wawancara



Ini bagian yang penting.



Percakapan bermakna bukan berarti kamu harus terus-menerus mengajukan pertanyaan.



Jika setiap kalimatmu berbentuk pertanyaan, orang lain bisa merasa sedang diinterogasi.



Gunakan pola sederhana:



Tanya → dengarkan → tanggapi → gali lebih dalam.



Misalnya:



"Apa yang membuatmu tertarik dengan pekerjaan itu?"



"Karena sejak kecil aku memang suka membuat sesuatu."



"Oh, berarti kamu memang sudah punya ketertarikan itu sejak lama. Apa yang paling kamu sukai dari proses membuat sesuatu?"



Sekarang percakapan berkembang secara alami.



Kamu tidak sekadar mengumpulkan informasi.



Kamu sedang mengikuti alur cerita orang tersebut.



3. Berikan validasi sebelum memberikan nasihat



Ada kebiasaan yang sering dianggap sebagai bentuk kepedulian, tetapi justru dapat membuat orang merasa tidak dipahami: terlalu cepat memberikan solusi.



Ketika seseorang mengatakan:



"Aku sedang bingung dengan hubungan ini."



Kita mungkin langsung menjawab:



"Kalau begitu, putus saja."



Atau ketika seseorang berkata:



"Aku sedang stres dengan pekerjaan."



Kita langsung mengatakan:



"Ya sudah, cari pekerjaan baru."



Masalahnya, solusi yang masuk akal belum tentu merupakan respons yang tepat pada saat itu.



Seseorang mungkin tidak sedang meminta solusi.



Mungkin dia hanya ingin didengarkan.



Dalam komunikasi interpersonal, validasi berarti mengakui bahwa perasaan atau pengalaman seseorang dapat dipahami dari sudut pandangnya. Validasi tidak berarti kamu harus selalu setuju dengannya.



Kamu bisa berkata:



"Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa tertekan."



atau:



"Kalau berada di posisi itu, wajar kalau kamu merasa bingung."



Kalimat tersebut tidak mengatakan bahwa orang tersebut pasti benar.



Kamu hanya menunjukkan bahwa emosinya memiliki tempat untuk dipahami.



Validasi menciptakan rasa aman



Ketika seseorang merasa emosinya tidak langsung ditolak, biasanya lebih mudah bagi mereka untuk terbuka.



Bayangkan dua respons berikut.



"Aku rasa kamu terlalu berlebihan."



dibandingkan:



"Aku mungkin melihat situasinya sedikit berbeda, tetapi aku ingin memahami dulu kenapa kamu merasa seberat itu."



Respons kedua menciptakan ruang untuk dialog.



Dalam percakapan yang bermakna, tujuan utamanya bukan memenangkan argumen.



Tujuannya adalah memahami manusia yang ada di hadapan kita.



4. Berani menunjukkan sedikit kerentanan



Hubungan manusia biasanya tidak berkembang hanya melalui pertukaran informasi.



Kita juga membangun kedekatan melalui pengalaman emosional.



Karena itu, jika kamu ingin percakapan menjadi lebih bermakna, jangan selalu berusaha terlihat sempurna.



Kamu tidak harus menceritakan semua rahasia pribadi.



Tetapi sesekali, menunjukkan sisi manusiawi dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman untuk melakukan hal yang sama.



Misalnya:



"Aku sebenarnya dulu juga sering merasa tidak percaya diri ketika berada di lingkungan baru."



atau:



"Aku pernah berada di situasi yang membuatku bingung mengambil keputusan."



Kalimat sederhana seperti itu dapat mengubah dinamika percakapan.



Orang lain mungkin berpikir:



"Oh, ternyata dia juga pernah mengalami hal seperti ini."



Dari sana, muncul rasa keterhubungan.



Tetapi jangan menjadikan kerentanan sebagai perlombaan



Ada perbedaan antara berbagi pengalaman dan mengambil alih percakapan.



Jika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya, kamu tidak harus langsung mengatakan:



"Kamu pikir itu berat? Aku pernah mengalami yang lebih buruk."



Tujuannya bukan membuktikan bahwa kamu lebih menderita.



Berbagi pengalaman sebaiknya digunakan untuk menciptakan jembatan, bukan untuk menggeser pusat percakapan.



Kamu bisa berkata:



"Aku pernah mengalami sesuatu yang sedikit mirip. Kalau kamu mau, aku bisa cerita bagaimana aku menghadapinya."



Dengan begitu, kamu tetap memberikan ruang kepada orang tersebut.



5. Jangan buru-buru menghakimi atau mengoreksi



Manusia memiliki kecenderungan alami untuk menilai.



Ketika seseorang bercerita, kita sering langsung memasukkan ceritanya ke dalam kategori:



"Benar."



"Salah."



"Bijaksana."



"Bodoh."



"Berlebihan."



"Masuk akal."



Masalahnya, ketika seseorang merasa sedang dinilai, mereka cenderung menjadi lebih defensif.



Mereka mungkin berhenti mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan.



Karena itu, jika tujuanmu adalah melakukan percakapan yang bermakna, cobalah mengganti penilaian dengan rasa ingin tahu.



Daripada:



"Kenapa kamu bisa mengambil keputusan seperti itu?"



cobalah:



"Apa yang membuatmu memilih keputusan itu pada waktu itu?"



Perbedaannya sangat besar.



Pertanyaan pertama terdengar seperti penghakiman.



Pertanyaan kedua menunjukkan keinginan untuk memahami konteks.



Cobalah melihat dunia dari sudut pandang mereka



Kamu tidak harus menyetujui semua keputusan seseorang untuk memahami alasan di baliknya.



Misalnya, kamu mungkin tidak setuju dengan pilihan seorang teman.



Namun kamu masih bisa bertanya:



"Bagaimana kamu melihat situasi itu?"



"Apa yang paling penting bagimu ketika membuat keputusan tersebut?"



"Apa yang kamu harapkan akan terjadi saat itu?"



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu kita melihat manusia secara lebih utuh.



Sering kali, keputusan yang terlihat tidak masuk akal dari luar menjadi lebih bisa dipahami ketika kita mengetahui cerita lengkap di belakangnya.



6. Perhatikan emosi di balik kata-kata



Percakapan yang dalam tidak hanya berlangsung pada tingkat informasi.



Ada lapisan emosi di balik apa yang dikatakan seseorang.



Misalnya seseorang berkata:



"Aku tidak terlalu peduli dengan pekerjaan itu."



Secara literal, dia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli.



Tetapi mungkin ada sesuatu yang lain.



Bisa jadi dia kecewa.



Bisa jadi dia merasa tidak dihargai.



Bisa jadi dia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa pekerjaan tersebut memang tidak penting.



Karena itu, selain mendengarkan kata-kata, perhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, jeda, dan bagian tertentu yang terus mereka ulang.



Kemudian, kamu bisa merespons dengan lembut:



"Sepertinya sebenarnya hal itu cukup berarti buatmu."



atau:



"Ketika kamu menceritakannya, aku merasa ada sedikit kekecewaan di situ. Apa aku salah menangkapnya?"



Perhatikan kalimat terakhir.



"Apa aku salah menangkapnya?"



Ini penting karena kita tidak boleh menganggap bahwa kita bisa membaca pikiran orang lain.



Kita hanya membuat dugaan dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengoreksi.



Dengan cara seperti itu, percakapan menjadi proses menemukan makna bersama, bukan sekadar menebak-nebak perasaan seseorang.



7. Hadir sepenuhnya dalam percakapan



Strategi terakhir mungkin terdengar sederhana, tetapi justru sering menjadi yang paling sulit.



Hadir.



Bukan hanya secara fisik.



Tetapi juga secara mental.



Saat seseorang sedang berbicara, letakkan ponsel jika memungkinkan. Kurangi gangguan. Jangan terus-menerus memikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah percakapan selesai.



Berikan perhatianmu kepada orang yang sedang berada di depanmu.



Ada alasan mengapa perhatian terasa sangat berharga dalam hubungan manusia.



Ketika seseorang benar-benar memberikan waktunya untuk mendengarkan, kita mendapatkan pesan tidak langsung:



"Yang kamu katakan penting bagiku."



Dan terkadang, itulah yang sebenarnya dibutuhkan seseorang.



Bukan nasihat yang luar biasa.



Bukan kata-kata yang sempurna.



Hanya seseorang yang benar-benar hadir.



Kehadiran juga berarti tidak selalu takut pada keheningan



Banyak orang merasa harus mengisi setiap jeda dengan kata-kata.



Padahal, dalam percakapan yang intim, keheningan tidak selalu berarti percakapan gagal.



Kadang seseorang membutuhkan beberapa detik untuk menemukan kata yang tepat.



Jika kamu langsung memotong dengan pertanyaan baru, mungkin kamu justru menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk mengatakan sesuatu yang lebih dalam.



Belajarlah nyaman dengan jeda.



Tunggu.



Dengarkan.



Biarkan orang lain berpikir.



Percakapan yang bermakna tidak harus selalu cepat.



Mengapa Percakapan Bermakna Tidak Selalu Membutuhkan Topik yang Dalam?



Ada anggapan bahwa percakapan bermakna harus membahas kehidupan, kematian, hubungan, masa depan, trauma, atau filosofi.



Tidak selalu.



Percakapan sederhana pun dapat menjadi bermakna jika ada perhatian dan ketulusan di dalamnya.



Kamu bisa berbicara tentang makanan, film, pekerjaan, perjalanan, olahraga, atau hal kecil yang terjadi hari itu.



Yang membuat percakapan menjadi bermakna bukan semata-mata topiknya, tetapi kualitas keterlibatan di dalamnya.



Seseorang bisa membicarakan kopi selama satu jam dan merasa sangat dekat.



Sementara dua orang lainnya bisa membicarakan masa depan selama berjam-jam tetapi tetap merasa jauh.



Jadi jangan terlalu terobsesi mencari pertanyaan yang "dalam".



Lebih baik belajar menjadi orang yang benar-benar tertarik terhadap jawaban yang diberikan.



Jangan Berusaha Menjadi Pembicara yang Hebat



Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha menjadi pembicara yang hebat, semakin besar kemungkinan percakapannya terasa tidak natural.



Kamu tidak perlu selalu memiliki cerita menarik.



Tidak perlu selalu memberikan nasihat yang cerdas.



Tidak perlu membuat orang lain terkesan.



Dalam banyak situasi, kualitas percakapan justru meningkat ketika kita berhenti berusaha tampil sempurna.



Alih-alih bertanya:



"Bagaimana supaya aku terlihat menarik?"



cobalah bertanya:



"Apa yang bisa aku pahami dari orang ini?"



Perubahan kecil dalam pola pikir tersebut dapat mengubah cara kita berinteraksi.



Karena percakapan bukan panggung.



Orang lain bukan penonton.



Dan hubungan bukan kompetisi untuk menentukan siapa yang paling menarik.



Percakapan adalah proses dua manusia saling mengenal.



Tujuh Strategi yang Bisa Kamu Praktikkan Mulai Hari Ini



Jika ingin mengingat semuanya dengan sederhana, gunakan tujuh prinsip berikut:



Dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu giliran bicara.



Ajukan pertanyaan terbuka agar orang lain memiliki ruang untuk bercerita.



Validasi perasaan sebelum memberi nasihat.



Berani menunjukkan kerentanan secara sehat dan proporsional.



Tunda penghakiman dan gantilah dengan rasa ingin tahu.



Perhatikan emosi di balik kata-kata, bukan hanya informasi yang disampaikan.



Hadir sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental.



Tidak perlu menerapkan semuanya sekaligus.



Mulailah dengan satu.



Misalnya, pada percakapan berikutnya, cobalah untuk tidak memotong pembicaraan orang lain.



Dengarkan sampai selesai.



Kemudian tanyakan satu pertanyaan lanjutan yang benar-benar berkaitan dengan apa yang mereka katakan.



Perhatikan apa yang terjadi.



Mungkin percakapannya tidak langsung berubah menjadi luar biasa.



Tetapi perlahan, orang lain akan merasakan perbedaannya.



Pada Akhirnya, Orang Tidak Selalu Mengingat Apa yang Kamu Katakan



Mereka mungkin lupa kalimat-kalimat yang kamu ucapkan.



Mereka mungkin lupa pertanyaan yang kamu ajukan.



Bahkan mereka mungkin lupa bagaimana percakapan itu dimulai.



Namun, mereka cenderung mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berbicara denganmu.



Apakah mereka merasa dihakimi?



Atau diterima?



Apakah mereka merasa harus berpura-pura?



Atau merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri?



Apakah mereka merasa sedang berbicara dengan seseorang yang hanya menunggu giliran?



Atau dengan seseorang yang benar-benar ingin memahami mereka?



Inilah inti dari percakapan yang bermakna.



Bukan tentang menjadi orang yang paling banyak bicara.



Bukan tentang selalu memiliki jawaban.



Dan bukan tentang membuat orang lain terkesan.



Percakapan yang bermakna lahir ketika dua orang merasa cukup aman untuk hadir sebagai diri mereka sendiri, cukup terbuka untuk saling memahami, dan cukup sabar untuk benar-benar mendengarkan.



Jadi, lain kali ketika kamu berbicara dengan seseorang, cobalah melakukan satu hal sederhana:



jangan hanya dengarkan kata-katanya—dengarkan manusia di balik kata-kata tersebut.





Dari sanalah percakapan biasa bisa berubah menjadi hubungan yang lebih dalam.***