Bukan Soal Banyak Uang, 6 Kebiasaan Ini Bikin Hidup Terasa Lebih Bermakna

JawaPos.com - Kehidupan yang nyaman dan menyenangkan sering kali dikaitkan dengan banyaknya uang atau kemewahan yang dimiliki seseorang. Rumah besar, kendaraan mahal, hingga barang-barang bermerek kerap dianggap sebagai ukuran keberhasilan dan kebahagiaan.

Padahal, kualitas hidup tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan maupun banyaknya harta benda. Seseorang dengan gaji rata-rata pun tetap bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan apabila mampu menerapkan pola hidup yang tepat.

Kunci kebahagiaan terkadang justru terletak pada kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari menghargai hal-hal kecil hingga menjaga hubungan dengan orang terdekat, semuanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan.

Dilansir dari Geediting, ada enam kebiasaan sederhana yang sering dimiliki orang-orang dengan penghasilan rata-rata, tetapi tetap mampu menikmati hidup dengan kualitas yang baik. Berikut ulasannya.

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1. Lebih Memilih Pengalaman daripada Membeli Barang Mewah Alih-alih menghabiskan uang untuk mengikuti tren barang terbaru, mereka lebih senang menggunakan penghasilannya untuk menciptakan pengalaman berkesan.

Misalnya, memilih melakukan perjalanan singkat saat akhir pekan, menikmati konser musik, atau mencoba kegiatan baru bersama orang-orang terdekat.

Bagi mereka, kenangan dan pengalaman menyenangkan memiliki nilai tersendiri yang tidak selalu bisa digantikan oleh barang mahal. Cara pandang ini membuat mereka lebih bijak dalam menentukan prioritas pengeluaran.

2. Selalu Membiasakan Diri untuk Bersyukur Salah satu kebiasaan yang membuat seseorang tetap menikmati hidup meskipun penghasilannya terbatas adalah memiliki rasa syukur.

Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau merasa tertinggal karena belum memiliki sesuatu yang diinginkan.