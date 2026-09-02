Asap Karhutla Mulai Membuat Mata Perih, Ini Cara Tepat Mengatasi Iritasi, Jangan Dikucek!

Ilustrasi mata yang teriritasi/Magnific
JawaPos.com - Asap karhutla tidak hanya berdampak secara langsung pada sistem pernapasan.
Debu, asap, dan berbagai partikel polutan yang tersebar di udara juga dapat mengiritasi organ vital lain, termasuk mata.
Jika terlalu lama berada di luar ruangan saat kondisi karhutla masih terjadi, risiko mengalami iritasi mata juga semakin besar.
Saat mata mulai gatal, merah, dan berair keinginan untuk menguceknya biasanya semakin kuat. Namun, mengucek mata justru dapat membuat iritasi semakin parah, terutama jika terdapat partikel asing yang menempel pada permukaan mata.
Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi mata merah dan iritasi akibat paparan kabut asap.
Berdasarkan informasi dari laman jec.co dan edelweiss yang dikutip pada (31/08) berikut beberapa langkah yang tepat untuk mengatasi iritasi mata akibat kabut asap karhutla.
Jangan dikucek
Saat partikel, polusi, debu, dan zat iritan masuk ke mata hindari untuk menguceknya. Aktivitas mengucek mata hanya akan memperparah rasa perih karena debu, kotoran, serta kuman tambahan yang ada di tangan anda dapat turut serta masuk ke dalam mata.
Benda asing yang ukurannya cukup besar dapat menggores mata anda saat dikucek dengan keras.
Kompres dingin
Kompres dingin pada mata anda dapat membantu meredakan iritasi. Letakkan kain bersih yang dingin pada kelopak mata selama 10-15 menit untuk membantu mengecilkan pembuluh darah akibat iritasi.
Selain itu, cara ini dapat membantu mengurangi rasa perih, gatal, kemerahan, dan pembengkakan pada mata anda.
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Jawa Pos
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