5 Ciri Kekurangan Vitamin D yang Perlu Diwaspadai Sejak Dini, Apa Saja?

JawaPos.com - Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang, mendukung fungsi otot, serta membantu sistem kekebalan bekerja secara optimal. Vitamin ini dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari, konsumsi ikan berlemak, kuning telur, makanan yang difortifikasi, maupun suplemen sesuai anjuran tenaga medis.

Ketika kadar vitamin D dalam tubuh terlalu rendah, berbagai fungsi tubuh dapat terganggu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup jika dibiarkan dalam jangka panjang.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanda yang dapat mengindikasikan tubuh mengalami kekurangan vitamin D.

1. Nyeri Tulang dan Sendi

Salah satu gejala yang cukup sering dikaitkan dengan rendahnya kadar vitamin D adalah nyeri pada tulang maupun sendi. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa kaku, mengurangi kelenturan gerak, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Karena vitamin D berperan dalam membantu penyerapan kalsium, kekurangannya dapat memengaruhi kekuatan tulang dan meningkatkan risiko gangguan pada sistem rangka.

2. Gangguan Kesehatan Gigi

Masalah pada gigi dan gusi juga bisa menjadi salah satu tanda kekurangan vitamin D. Penurunan kadar vitamin ini dapat menghambat penyerapan kalsium sehingga berpengaruh terhadap kekuatan email gigi.

Akibatnya, risiko gigi berlubang, penyakit gusi, hingga gigi yang mudah goyang atau tanggal dapat meningkat apabila kondisi ini tidak ditangani.