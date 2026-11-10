Dijamin Empuk dan Gurih! Resep Rendang Daging Sapi Khas Padang dengan Bumbu Melimpah

JawaPos.com – Rendang merupakan salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini terkenal dengan perpaduan rempah yang melimpah, cita rasa gurih, serta sensasi pedas yang menggugah selera. Keistimewaan rendang terletak pada proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup panjang. Daging dimasak bersama santan dan berbagai bumbu pilihan hingga teksturnya menjadi empuk serta seluruh rempah meresap dengan sempurna. Tidak hanya populer sebagai menu sehari-hari, rendang juga kerap menjadi hidangan istimewa dalam berbagai perayaan, mulai dari Lebaran, acara keluarga, hingga jamuan khusus. Rasanya yang kaya membuat makanan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Menariknya, rendang juga dikenal sebagai salah satu lauk yang bisa disimpan dalam waktu relatif lama apabila proses memasak dan penyimpanannya dilakukan dengan tepat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep rendang daging khas Padang berikut bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menghadirkan sajian bercita rasa restoran di rumah. Dengan kombinasi santan, daging sapi, dan aneka rempah aromatik, kamu bisa menghasilkan rendang yang lezat, empuk, serta kaya rasa. Bahan utama dan bumbu halus: Bumbu aromatik: Bumbu rempah kering: Bahan tambahan: Jika ingin dijadikan stok lauk, dinginkan rendang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan tertutup rapat. Simpan dalam lemari es atau freezer sesuai kebutuhan. Nah, itulah resep rendang daging khas Padang yang kaya rempah, gurih, dan menggugah selera. Dengan mengikuti tahapan memasak secara tepat, kamu bisa menghadirkan rendang lezat ala rumah makan Padang tanpa harus keluar rumah.
Bahan-bahan Rendang Daging Khas Padang
Cara Membuat Rendang Daging Khas Padang
JawaPos.com – Rendang merupakan salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini terkenal dengan perpaduan rempah yang melimpah, cita rasa gurih, serta sensasi pedas yang menggugah selera.
Keistimewaan rendang terletak pada proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup panjang. Daging dimasak bersama santan dan berbagai bumbu pilihan hingga teksturnya menjadi empuk serta seluruh rempah meresap dengan sempurna.
Tidak hanya populer sebagai menu sehari-hari, rendang juga kerap menjadi hidangan istimewa dalam berbagai perayaan, mulai dari Lebaran, acara keluarga, hingga jamuan khusus. Rasanya yang kaya membuat makanan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Menariknya, rendang juga dikenal sebagai salah satu lauk yang bisa disimpan dalam waktu relatif lama apabila proses memasak dan penyimpanannya dilakukan dengan tepat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep rendang daging khas Padang berikut bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menghadirkan sajian bercita rasa restoran di rumah.
Dengan kombinasi santan, daging sapi, dan aneka rempah aromatik, kamu bisa menghasilkan rendang yang lezat, empuk, serta kaya rasa.
Bahan utama dan bumbu halus:
Bumbu aromatik:
Bumbu rempah kering:
Bahan tambahan:
Jika ingin dijadikan stok lauk, dinginkan rendang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan tertutup rapat. Simpan dalam lemari es atau freezer sesuai kebutuhan.
Nah, itulah resep rendang daging khas Padang yang kaya rempah, gurih, dan menggugah selera. Dengan mengikuti tahapan memasak secara tepat, kamu bisa menghadirkan rendang lezat ala rumah makan Padang tanpa harus keluar rumah.
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