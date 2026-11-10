Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Daging Sapi Cabai Hijau yang Gurih dan Menggugah Selera

Resep Daging Cabai Hijau Khas Restoran yang Enak. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Hidangan berbahan dasar daging sapi selalu menjadi pilihan menarik untuk menu makan bersama keluarga. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah daging cabai hijau dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera. Masakan ini menggunakan potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk, kemudian dipadukan dengan sambal cabai hijau berbumbu. Sensasi pedas yang segar dari cabai berpadu dengan gurihnya daging sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, daging cabai hijau ala restoran bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Resep ini mengandalkan bumbu rempah, cabai hijau, serta teknik memasak yang membuat daging terasa lembut dan bumbunya meresap. Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat sebagai hidangan makan siang maupun makan malam. Rasanya yang pedas dan gurih juga bisa menjadi pilihan bagi pencinta masakan berbumbu kuat. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak daging cabai hijau yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-Bahan Daging Cabai Hijau 600 gram daging sapi bagian sengkel. Bumbu Halus 6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

2 butir kemiri

4 cm lengkuas

1 ruas kunyit

3 cm jahe

100 ml minyak goreng Bahan Tambahan 6 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

100 gram gula merah

2 sendok makan kecap manis

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

1 sendok teh merica

Sekitar 1.500 ml air Bahan Sambal Cabai Hijau 5–6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

1–2 buah terasi atau sekitar 4–8 gram

100 ml minyak goreng

2 buah tomat hijau

20 buah cabai rawit hijau, cincang

8 buah cabai hijau, cincang

4 buah cabai gendot, cincang

1–2 sendok teh garam

¾ sendok makan gula

¾ sendok teh penyedap

¼ sendok teh merica Bahan Pelengkap 8–10 buah cabai rawit hijau, iris sesuai selera Cara Membuat Daging Cabai Hijau 1. Haluskan bumbu utama Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses seluruh bahan sampai teksturnya benar-benar halus. 2. Tumis bumbu hingga harum Panaskan bumbu halus di dalam wajan. Tambahkan daun salam dan serai yang sudah dimemarkan. Tumis menggunakan api sedang hingga bumbu matang, harum, dan kadar airnya berkurang. 3. Masak daging bersama rempah Masukkan daging sengkel ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaannya berubah warna kecokelatan dan terbalut bumbu secara merata. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, gula merah, garam, merica, serta kaldu bubuk. Aduk kembali agar semua bahan tercampur. 4. Tunggu hingga daging empuk Masak daging menggunakan api kecil selama kurang lebih satu jam atau sampai teksturnya empuk. Jika air mulai menyusut sebelum daging matang, tambahkan air secukupnya.